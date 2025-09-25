Midesi Yeten Baksın: Aldığı Poğaçanın İçinden Zeytin Yerine Böcek Çıktı

Karbonhidratseverlerin en büyük korkularından biri pastaneden aldıkları ürünün içinden istemedikleri şeyler çıkması olabilir. Böyle denince akla ilk olarak plastik, saç vs gelebilir. Ancak daha da kötüsü, böcek çıkmasıdır!
Bir kadın bu büyük talihsizliği yaşadı ve aldığı poğaçanın yerine zeytin yerine kocaman bir böcek çıktı. Kadın o görüntüleri, 'Sizce şikayet etmeli miyim?' diyerek paylaştı.
Sosyal medyada paylaşılan poğaçanın içinden çıkan böcek gündem oldu.
