Midesi Yeten Baksın: Aldığı Poğaçanın İçinden Zeytin Yerine Böcek Çıktı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.09.2025 - 14:41

Karbonhidratseverlerin en büyük korkularından biri pastaneden aldıkları ürünün içinden istemedikleri şeyler çıkması olabilir. Böyle denince akla ilk olarak plastik, saç vs gelebilir. Ancak daha da kötüsü, böcek çıkmasıdır! 

Bir kadın bu büyük talihsizliği yaşadı ve aldığı poğaçanın yerine zeytin yerine kocaman bir böcek çıktı. Kadın o görüntüleri, 'Sizce şikayet etmeli miyim?' diyerek paylaştı.

Kaynak: TikTok / elefhoom

O videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Sosyal medyada paylaşılan poğaçanın içinden çıkan böcek gündem oldu.

Sosyal medyada paylaşılan poğaçanın içinden çıkan böcek gündem oldu.

Mideniz kalkmadan bakamayacağınız bu görüntülerde bir kadın, pastaneden zeytinli poğaça aldı. Gördükleri karşısında şok olan kadın, 'Zeytin olması için dua ettik' dedi. Ancak poğaçadaki kocaman bir böcekten başka bir şey değildi. Kadın, o anları 'Sizce şikayet etmeli miyim?' diyerek paylaştı.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
