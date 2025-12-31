Nerelerde Müzik Dinlediğine Göre Karakterini Söylüyoruz!

Sen müziği en çok kendi alanında, kendi enerjinle dinlemeyi seviyorsun. Ev senin için bir sahne, bir dinlenme alanı ve bir mini festival alanı aynı anda. Lo-fi açtığında huzur buluyor, yüksek tempoya geçtiğinde anında mod değiştiriyorsun. Kimi zaman temizlik yaparken bile küçük bir konser veriyor gibi hissediyorsun. Müzik senin için kaçış değil hatta tam aksine, evdeki dünyanı daha sıcak ve anlamlı yapan bir parça. Sen her şarkıda biraz daha kendinle bağ kuruyorsun.