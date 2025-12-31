Nerelerde Müzik Dinlediğine Göre Karakterini Söylüyoruz!
Nerelerde, hangi anlarda müzik dinlediğin senin karakterini ele verir. İşte bu testte de sen müzik dinlediğin yerleri ve anları söylüyorsun biz de senin karakterini söylüyoruz. Hadi bakalım hazırsan başlıyoruz!
1. Bunlardan hangisinde kesinlikle müzik dinlersin?
2. Sabah müziği ilk duyduğun yer neresi peki?
3. Çalışırken müzik dinler misin?
4. Müzik senin için ne zaman kesin şart?
5. Spordayken müzik kesinlikle dinler misin?
6. Günün hangi saatinde müzik senin ilacın gibi?
7. Peki müzik dinlerken kendini en özgür hissettiğin an?
8. Hangi ortamda müzik “daha güzel” gelir?
Sen resmen gezginsin!
Huzur avcısı!
Enerjik biri!
Sosyal avcı!
