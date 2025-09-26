onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Güllü'nün İzmirli Hayranlarıyla Sokak Ortasında Verdiği Mini Konser Tekrar Hatırlandı

Güllü'nün İzmirli Hayranlarıyla Sokak Ortasında Verdiği Mini Konser Tekrar Hatırlandı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
26.09.2025 - 12:19

İçerik Devam Ediyor

Güllü ismiyle adını tüm Türkiye'ye duyuran ve özellikle 90'lı yıllarda çıkardığı neredeyse her şarkısı hit olan Gül Tut tüm sevenlerini ani ölüm haberiyle derinden üzdü. Her önemli sanatçı gibi geriye elbette eskimeyen şarkıları kaldı. Tabii söz konusu arabeskin kraliçesi olunca geriye şarkılar dışında kalan pek çok anı da mevcut. Bunlardan birisi de ünlü sanatçının İzmir'in meşhur Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde sokak ortasına oturarak İzmirli gençlerle beraber efsane şarkısı 'Ödüm Kopuyor'u söylediği anlar. Ünlü sanatçının mütevazı tavırları, hiç çekinmeden caddenin ortasına oturması ve şarkı söylerken gençlere hissettirdiği samimiyet onun ardından hoş bir anı olarak hafızalara kazındı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o anlar 📹

Görüntüler 15 Aralık 2024 tarihinde Alsancak'ta çekilmişti.

Görüntüler 15 Aralık 2024 tarihinde Alsancak'ta çekilmişti.

Videoda ünlü sanatçının rahat tavırları, hayranlarıyla olan samimiyeti yorumlarda yeni ünlü olmalarına rağmen 'star kaprisine' sahip olan sanatçılarla kıyaslanmış ve Güllü'nün ne kadar halktan biri olduğu vurgulanmıştı. 9 ay önce çekilen görüntüler ünlü sanatçının vefatıyla tekrar gündeme geldi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın