Güllü'nün İzmirli Hayranlarıyla Sokak Ortasında Verdiği Mini Konser Tekrar Hatırlandı

Güllü ismiyle adını tüm Türkiye'ye duyuran ve özellikle 90'lı yıllarda çıkardığı neredeyse her şarkısı hit olan Gül Tut tüm sevenlerini ani ölüm haberiyle derinden üzdü. Her önemli sanatçı gibi geriye elbette eskimeyen şarkıları kaldı. Tabii söz konusu arabeskin kraliçesi olunca geriye şarkılar dışında kalan pek çok anı da mevcut. Bunlardan birisi de ünlü sanatçının İzmir'in meşhur Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde sokak ortasına oturarak İzmirli gençlerle beraber efsane şarkısı 'Ödüm Kopuyor'u söylediği anlar. Ünlü sanatçının mütevazı tavırları, hiç çekinmeden caddenin ortasına oturması ve şarkı söylerken gençlere hissettirdiği samimiyet onun ardından hoş bir anı olarak hafızalara kazındı.