onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Ani Ölümüyle Hayranlarını Yasan Boğan Güllü'yü Böyle Andılar

Ani Ölümüyle Hayranlarını Yasan Boğan Güllü'yü Böyle Andılar

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
26.09.2025 - 10:54

Geçtiğimiz gece saatlerinde hayata gözlerini yuman arabesk müziğin en güçlü kadın vokallerinden Güllü pek çoğumuzu derinden etkiledi. 51 yaşındaki sanatçının Yalova'daki evindeki ani ölümü hepimize şok etkisi yarattı. Ardından onlarca efsane şarkı ve o şarkıları dinlerken biriktirdiğimiz anıları bırakan Arabeskin Kraliçesi'nin vefatı sosyal medyada da büyük yankı buldu. Tanıyan veya tanımayan hayranları üzüntülerini sosyal medya üzerinden paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kendisi hakkında atılan tweetler de paylaşıldı.

Kendisi hakkında atılan tweetler de paylaşıldı.
twitter.com

Diğer tepkiler şöyle;

Diğer tepkiler şöyle;
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın