Güllü'nün Sahilde "Sabah Olmadan" Şarkısını Söylediği Anlar Tekrar Gündem Oldu

Güçlü sesi ve kendine has yorumuyla milyonların yüreğine dokunan ve arabeskin kraliçesi lakabını alan Güllü'nün ölümü Türkiye'yi şoke etti. Yalova'daki evinde yüksek kattan düşerek hayatını kaybeden 51 yaşındaki sanatçı sevenlerini yasa boğdu. Değmezmiş Sana, Kopamam Senden gibi hitleriyle listelere damga vuran Güllü'nün geçtiğimiz yıllarda bir kumsalda Sabah Olmadan şarkısını çıplak sesle söylediği anlar yeniden hatırlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Güllü'nün tekrar gündeme gelen performansı şöyleydi;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gelen yorumlar ise şöyle;
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın