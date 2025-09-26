onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Güllü'nün Sahilde "Sabah Olmadan" Şarkısını Söylediği Anlar Tekrar Gündem Oldu

Güllü'nün Sahilde "Sabah Olmadan" Şarkısını Söylediği Anlar Tekrar Gündem Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
26.09.2025 - 09:47

İçerik Devam Ediyor

Güçlü sesi ve kendine has yorumuyla milyonların yüreğine dokunan ve arabeskin kraliçesi lakabını alan Güllü'nün ölümü Türkiye'yi şoke etti. Yalova'daki evinde yüksek kattan düşerek hayatını kaybeden 51 yaşındaki sanatçı sevenlerini yasa boğdu. Değmezmiş Sana, Kopamam Senden gibi hitleriyle listelere damga vuran Güllü'nün geçtiğimiz yıllarda bir kumsalda Sabah Olmadan şarkısını çıplak sesle söylediği anlar yeniden hatırlandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Güllü'nün tekrar gündeme gelen performansı şöyleydi;

Gelen yorumlar ise şöyle;

Gelen yorumlar ise şöyle;
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Benzer içerikler;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın