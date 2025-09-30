TRT Spor Muhabiri Aniden Çalan Şampiyonlar Müziğine Böyle Tepki Verdi

Spor muhabirlerini teknik direktörlere sordukları terleten sorular, oyuncularla yaptıkları röportajlar ve transfer haberleriyle tanısak da bu mesleğin erbabları kimi zaman maç öncesi ve sonrası yaşanan ilginç olaylarla da karşımıza çıkabiliyor. Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiliz devi Liverpool'u ağırlayacak temsilcimiz Galatasaray'ın evi Rams Park'ta da hazırlıklar tam gaz devam ediyordu.

Maç öncesi ve sonrasında görev yapacak olan TRT Spor muhabiri Cankat Koç da akşam 22.00 oynanacak ve TRT'den şifresiz yayınlanacak müsabaka için son hazırlıklarını yaparken statta test amaçlı çalan Şampiyonlar Ligi temasının ani ses yükselmesiyle olduğu yerden sıçradı. Genç muhabirin verdiği tepki ise viral oldu.