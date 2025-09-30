onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
TRT Spor Muhabiri Aniden Çalan Şampiyonlar Müziğine Böyle Tepki Verdi

TRT Spor Muhabiri Aniden Çalan Şampiyonlar Müziğine Böyle Tepki Verdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.09.2025 - 19:53

İçerik Devam Ediyor

Spor muhabirlerini teknik direktörlere sordukları terleten sorular, oyuncularla yaptıkları röportajlar ve transfer haberleriyle tanısak da bu mesleğin erbabları kimi zaman maç öncesi ve sonrası yaşanan ilginç olaylarla da karşımıza çıkabiliyor. Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiliz devi Liverpool'u ağırlayacak temsilcimiz Galatasaray'ın evi Rams Park'ta da hazırlıklar tam gaz devam ediyordu.

Maç öncesi ve sonrasında görev yapacak olan TRT Spor muhabiri Cankat Koç da akşam 22.00 oynanacak ve TRT'den şifresiz yayınlanacak müsabaka için son hazırlıklarını yaparken statta test amaçlı çalan Şampiyonlar Ligi temasının ani ses yükselmesiyle olduğu yerden sıçradı. Genç muhabirin verdiği tepki ise viral oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o anlar 📹

Maç 22.00'de TRT'den şifresiz ve naklen yayınlanacak.

Maç 22.00'de TRT'den şifresiz ve naklen yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi'ne Almanya'da tatsız bir başlangıç yapan Sarı Kırmızılılar İngilizlerin son şampiyonu Liverpool'la bu gece kozlarını paylaşacak. Galatasaray gibi kendi ulusal liginde liderlik koltuğunda oturan İngiliz temsilcisi Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Atletico Madrid'e karşı 3-2'lik galibiyet alarak devler ligine 3 puanla merhaba demişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilr;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
21
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın