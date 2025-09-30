Gelinimiz Görüldü: Yakışıklılığıyla Konuşulan Milli Futbolcu Kenan Yıldız, İtalya'da Sevgilisiyle Görüntülendi
Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, futboldaki başarısı kadar yakışıklılığıyla da nam salmış durumda. Hal böyle olunca aşk hayatına dair detaylar da ilgiyle takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde gizemli sevgilisinin kim olduğu ortaya çıkan Kenan Yıldız, bu kez de sevgilisiyle görüntülendi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Juventus'ta 10 numara giyen Kenan Yıldız, milli takımdaki başarısının yanı sıra yakışıklılığıyla da gündemden düşmüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kenan Yıldız'ın sevgilisinin genç model Natalia Shadle olduğu ortaya çıkmıştı!
Bu anı görmek isteyenleri hemen böyle alalım:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın