onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Gelinimiz Görüldü: Yakışıklılığıyla Konuşulan Milli Futbolcu Kenan Yıldız, İtalya'da Sevgilisiyle Görüntülendi

Gelinimiz Görüldü: Yakışıklılığıyla Konuşulan Milli Futbolcu Kenan Yıldız, İtalya'da Sevgilisiyle Görüntülendi

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
30.09.2025 - 15:28

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, futboldaki başarısı kadar yakışıklılığıyla da nam salmış durumda. Hal böyle olunca aşk hayatına dair detaylar da ilgiyle takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde gizemli sevgilisinin kim olduğu ortaya çıkan Kenan Yıldız, bu kez de sevgilisiyle görüntülendi!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Juventus'ta 10 numara giyen Kenan Yıldız, milli takımdaki başarısının yanı sıra yakışıklılığıyla da gündemden düşmüyor.

Juventus'ta 10 numara giyen Kenan Yıldız, milli takımdaki başarısının yanı sıra yakışıklılığıyla da gündemden düşmüyor.

Onun futbol konusundaki yeteneği kadar karizması da konuşulunca elbette aşk hayatı da sevenlerinin radarına takılmış durumda. Bu sebeple, ünlü futbolcunun sevgilisinin kim olduğu merak ediliyordu.

Kenan Yıldız'ın sevgilisinin genç model Natalia Shadle olduğu ortaya çıkmıştı!

Kenan Yıldız'ın sevgilisinin genç model Natalia Shadle olduğu ortaya çıkmıştı!

Ancak ikili aşklarını gözden uzak yaşama kararı aldığı için ikiliyi bir arada görmek henüz nasip olmamıştı. Şu ana kadar... Kenan Yıldız ve Natalia Shadle, İtalya'da birlikte görüntülendi!

Bu anı görmek isteyenleri hemen böyle alalım:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın