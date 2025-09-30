Kenan Yıldız'ın Sevgilisi Natalia Shadle Kimdir? Natalia Shadle Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor?
Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, sahadaki yeteneği ve yakışıklılığıyla milyonların kalbini kazanmış bir isim. Juventus’ta giydiği 10 numarayla kariyerinde hızla yükselen genç yıldız, özel hayatıyla da ilgi odağı. Uzun süredir kim olduğu merak edilen sevgilisi geçtiğimiz saatlerde ortaya çıktı. Kenan Yıldız’ın gönlünü kaptırdığı kişi, genç ve güzel model Natalia Shadle çıktı! Peki Kenan Yıldız’ın sevgilisi Natalia Shadle kimdir? Kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
İşte detaylar…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Natalia Shadle Kimdir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyada da dikkat çekiyor.
Kenan Yıldız ve Natalia Shadle aşkı:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın