Kenan Yıldız'ın Sevgilisi Natalia Shadle Kimdir? Natalia Shadle Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor?

Natalia Shadle, aslen Avustralyalı bir model ve 20 yaşında olduğu konuşulanlar arasında. Uzun boyu ve dikkat çeken fiziğiyle moda dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiş durumda. 182 cm boyundaki Shadle, kariyerini hem Amerika Birleşik Devletleri’nde hem de kendi ülkesi Avustralya’da başarıyla sürdürüyor. Modellik projelerinde sık sık boy gösteren genç isim, şimdiden birçok defilenin ve kampanyanın aranan yüzlerinden biri olmayı başardı.