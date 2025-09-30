onedio
Kenan Yıldız'ın Sevgilisi Natalia Shadle Kimdir? Natalia Shadle Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor?

Gülistan Başköy
30.09.2025 - 16:50

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, sahadaki yeteneği ve yakışıklılığıyla milyonların kalbini kazanmış bir isim. Juventus’ta giydiği 10 numarayla kariyerinde hızla yükselen genç yıldız, özel hayatıyla da ilgi odağı. Uzun süredir kim olduğu merak edilen sevgilisi geçtiğimiz saatlerde ortaya çıktı. Kenan Yıldız’ın gönlünü kaptırdığı kişi, genç ve güzel model Natalia Shadle çıktı! Peki Kenan Yıldız’ın sevgilisi Natalia Shadle kimdir? Kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? 

İşte detaylar…

Natalia Shadle Kimdir?

Natalia Shadle, aslen Avustralyalı bir model ve 20 yaşında olduğu konuşulanlar arasında. Uzun boyu ve dikkat çeken fiziğiyle moda dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiş durumda. 182 cm boyundaki Shadle, kariyerini hem Amerika Birleşik Devletleri’nde hem de kendi ülkesi Avustralya’da başarıyla sürdürüyor. Modellik projelerinde sık sık boy gösteren genç isim, şimdiden birçok defilenin ve kampanyanın aranan yüzlerinden biri olmayı başardı.

Sosyal medyada da dikkat çekiyor.

Natalia Shadle sadece modellik kariyeriyle değil, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da gündemde. Instagram’da 13 bini aşkın takipçisi bulunan güzel model, “nataliashadle” kullanıcı adıyla aktif. Paylaştığı kareler binlerce beğeni alıyor. Özellikle podyum arkası pozları ve günlük hayatından kesitler takipçileri tarafından büyük ilgi görüyor.

İncelemek için buyrunuz: https://www.instagram.com/nataliashadle/

Kenan Yıldız ve Natalia Shadle aşkı:

İkilinin aşkı bir süredir bilinse de, Kenan Yıldız ve Natalia Shadle bu ilişkiyi gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti. Ancak İtalya’da birlikte görüntülenmeleriyle aşk resmileşti desek abartmış olmayız.

İkiliyi birlikte görmek isteyenleri şöyle alalım:

