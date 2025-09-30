Vefatıyla Sanat Camiasını Yasa Boğan Güllü'nün Ardından Konuşan Demet Akalın Kendi Vasiyetini Açıkladı!
Demet Akalın, Gazete Magazin muhabiri Sercan Kazancı'ya verdiği röportajda, Güllü'nün 'Ölürsem hayatımı Serenay Sarıkaya oynasın' sözlerine yanıt vererek kendi vasiyetini açıkladı.
Türk müziğinin sevilen isimlerinden Güllü’nün ani vefatı, sanat camiasında derin üzüntü yarattı.
Güllü'nün "Ölürsem hayatımı Serenay Sarıkaya oynasın" sözleri sorulan Demet Akalın kendi vasiyetini açıkladı.
