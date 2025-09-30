onedio
Vefatıyla Sanat Camiasını Yasa Boğan Güllü'nün Ardından Konuşan Demet Akalın Kendi Vasiyetini Açıkladı!

Vefatıyla Sanat Camiasını Yasa Boğan Güllü'nün Ardından Konuşan Demet Akalın Kendi Vasiyetini Açıkladı!

30.09.2025 - 14:56

Demet Akalın, Gazete Magazin muhabiri Sercan Kazancı'ya verdiği röportajda, Güllü'nün 'Ölürsem hayatımı Serenay Sarıkaya oynasın' sözlerine yanıt vererek kendi vasiyetini açıkladı.

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Güllü’nün ani vefatı, sanat camiasında derin üzüntü yarattı.

Güllü'nün ölümü sonrası sosyal medyada açıklamalarda bulunan Demet Akalın, hem duygularını hem de olayın şüpheli yönlerine dikkat çekmişti.

Güllü’nün ölümü sonrası sosyal medyada açıklamalarda bulunan Demet Akalın, hem duygularını hem de olayın şüpheli yönlerine dikkat çekmişti.

Akalın, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Hiçbir samimiyetim yoktu ama inanamadım yani. Kader yani… Şimdi efsane olacak ama. Belki de istediği tek şey efsane olmaktı…”

Sanatçı, Güllü’nün ölümünün ardından olayın detaylı araştırılması gerektiğini vurgulamıştı.

“Umarım çevredeki apartmanlardan kameralar incelenir. Aşırı üzüldüm, yazık. O kadar acılar, zor yıllar geçir, sonra bu son! Hiç aklıma yatmıyor, araştırılır inşallah.”

Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız, annesinin ölümünün kaza sonucu gerçekleştiğini belirtse de, Akalın olayın şüpheli yönlerinin araştırılması gerektiğini dile getirdi.

Güllü'nün "Ölürsem hayatımı Serenay Sarıkaya oynasın" sözleri sorulan Demet Akalın kendi vasiyetini açıkladı.

Magazin Editörü
