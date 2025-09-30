"Kesinlikle Öldürüldü" Demişti: Güllü'nün Patronundan Kızı Tuyan Ülkem Hakkında İlk Kez Duyacağınız İddialar!

'Bizim dairenin yerleri laminanttır. Ancak çok fazla kaygandır. Daha öncesinde ben de annem de yere çok düştük. Bizim evin camları bel hizasındadır ve tamamen açılabilen sürgülü camdır. Ben bundan dolayı annemin alkolün de etkisiyle camı açmak istediği sırada ayağının kayıp düşmüş olabileceğini düşünüyorum. Bir de annem alkol içtiğinde dengesi kaybolur yere düşer. Ben annemin intihar veya başka bir şekilde düşmüş olacağını düşünmüyorum. Annem sevgi dolu bir insandır. Kimseyle kötü değildir.' şeklinde konuşmuştu.