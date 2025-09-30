onedio
"Kesinlikle Öldürüldü" Demişti: Güllü'nün Patronundan Kızı Tuyan Ülkem Hakkında İlk Kez Duyacağınız İddialar!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
30.09.2025 - 15:16

Arabeskin sevilen ismi Güllü’nün Yalova'daki evinin penceresinden düşerek feci şekilde hayatını kaybetmesinin ardından ortaya iddialara bir yenisi daha eklendi. Oğlu Tuğberk ifadesinde, 'Ben annemin intihar veya başka bir şekilde düşmüş olacağını düşünmüyorum.' şeklinde konuşmuştu. Ünlü sanatçının patronu Ferdi Aydın ise Güllü'nün düştüğü pencereden kızının iki defa intihar girişiminde bulunduğunu iddia etti.

İşte detaylar...

26 Eylül’de Yalova’da 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün ölümü sevenlerini yasa boğmuştu.

Olayın intihar ya da cinayet olduğu yönünde birçok iddia ortaya atılmıştı. Sanatçının kızı Tuyan Ülkem, ifadesinde, 'Annem, Roman havası eşliğinde oynuyordu. Alkollü olduğu için bir anda dengesini kaybedip, evimizin açık olan camından aşağıya düşerek öldü.' iddiasında bulunmuştu.

Annesini kendisinin itmediğini ve bu durumun kesinlikle söz konusu olmadığını belirtmişti.

Oğlu Tuğberk'in de geçtiğimiz saatlerde ifadesi ortaya çıkmıştı.

'Bizim dairenin yerleri laminanttır. Ancak çok fazla kaygandır. Daha öncesinde ben de annem de yere çok düştük. Bizim evin camları bel hizasındadır ve tamamen açılabilen sürgülü camdır. Ben bundan dolayı annemin alkolün de etkisiyle camı açmak istediği sırada ayağının kayıp düşmüş olabileceğini düşünüyorum. Bir de annem alkol içtiğinde dengesi kaybolur yere düşer. Ben annemin intihar veya başka bir şekilde düşmüş olacağını düşünmüyorum. Annem sevgi dolu bir insandır. Kimseyle kötü değildir.' şeklinde konuşmuştu.

İfadesinin tamamına bu içeriğimizde yer vermiştik:

Son olarak Gel Konuşalım programına katılan Güllü'nün patronu Ferdi Aydın'dan şoke eden iddialar geldi.

Aydın, kendisine, Güllü'nün düştüğü pencereden kızının iki defa intihar girişiminde bulunduğunun söylendiğini iddia etti. Ardından da asistanıyla ilgili başka bir iddiada bulunarak 'Bana asistanının, Güllü'yü bıçakladığını söylediler.' dedi.

İşte o açıklamaları:

