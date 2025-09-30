"Kesinlikle Öldürüldü" Demişti: Güllü'nün Patronundan Kızı Tuyan Ülkem Hakkında İlk Kez Duyacağınız İddialar!
Arabeskin sevilen ismi Güllü’nün Yalova'daki evinin penceresinden düşerek feci şekilde hayatını kaybetmesinin ardından ortaya iddialara bir yenisi daha eklendi. Oğlu Tuğberk ifadesinde, 'Ben annemin intihar veya başka bir şekilde düşmüş olacağını düşünmüyorum.' şeklinde konuşmuştu. Ünlü sanatçının patronu Ferdi Aydın ise Güllü'nün düştüğü pencereden kızının iki defa intihar girişiminde bulunduğunu iddia etti.
İşte detaylar...
Kaynak: Gel Konuşalım
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
26 Eylül’de Yalova’da 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün ölümü sevenlerini yasa boğmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oğlu Tuğberk'in de geçtiğimiz saatlerde ifadesi ortaya çıkmıştı.
Son olarak Gel Konuşalım programına katılan Güllü'nün patronu Ferdi Aydın'dan şoke eden iddialar geldi.
İşte o açıklamaları:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın