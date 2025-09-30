Ablası Telefonda Çığlık Atmış: Ölümü Şüpheli Bulunan Güllü'nün Oğlu Tuğberk'in İfadesi Ortaya Çıktı!
Yalova'daki evinde balkondan düşerek hayatını kaybeden Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü'nün ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor. Son olarak şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in ifadesi ortaya çıktı. Gülter ifadesinde, 'Bizim dairenin yerleri laminanttır. Ancak çok fazla kaygandır. Daha öncesinde ben de annem de yere çok düştük. Bizim evin camları bel hizasındadır ve tamamen açılabilen sürgülü camdır. Ben bundan dolayı annemin alkolün de etkisiyle camı açmak istediği sırada ayağının kayıp düşmüş olabileceğini düşünüyorum.' sözlerine yer verdi.
İşte detaylar...
Kaynak: AA
Gerçek adı 'Gül Tut' olan Güllü’nün ani ölümü sevenlerini şoke etmişti.
Bu kez oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in ifadesi ortaya çıktı.
