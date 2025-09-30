onedio
Ablası Telefonda Çığlık Atmış: Ölümü Şüpheli Bulunan Güllü'nün Oğlu Tuğberk'in İfadesi Ortaya Çıktı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
30.09.2025 - 11:10

Yalova'daki evinde balkondan düşerek hayatını kaybeden Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü'nün ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor. Son olarak şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in ifadesi ortaya çıktı. Gülter ifadesinde, 'Bizim dairenin yerleri laminanttır. Ancak çok fazla kaygandır. Daha öncesinde ben de annem de yere çok düştük. Bizim evin camları bel hizasındadır ve tamamen açılabilen sürgülü camdır. Ben bundan dolayı annemin alkolün de etkisiyle camı açmak istediği sırada ayağının kayıp düşmüş olabileceğini düşünüyorum.' sözlerine yer verdi. 

İşte detaylar...

Kaynak: AA

Gerçek adı 'Gül Tut' olan Güllü’nün ani ölümü sevenlerini şoke etmişti.

Geçtiğimiz cumartesi günü İstanbul’da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanan ünlü sanatçının intihar ettiğine ya da öldürüldüğüne yönelik iddialar günlerdir konuşuluyor.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Gülter, annesinin Roman havası oynarken ayağını kaydığını ve açık olan camdan düştüğünü açıklamıştı.

Bu kez oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in ifadesi ortaya çıktı.

İstanbul'daki evinde uyuduğu sırada ablası Tuğyan Ülkem Gülter'in aradığını söyleyen Gülter ifadesinde, '(Annem düştü ambulanslar burada. Annem, annem çabuk gel buraya.) diye yakarış içindeydi. Hemen bir yakınımla Çınarcık Devlet Hastanesi'ne kız kardeşimin yanına geldim.' sözlerine yer verdi.

Yoldayken annesinin evindeki güvenlik kamera görüntülerini çevrim içi bağlantı sayesinde izlediğini, annesinin tuvaletten çıktıktan sonra yüksek sesle roman havası çaldığını duyduğunu belirtti ve şöyle devam etti:

'Annem 'hazır mıyız hadi kalkın oynayalım.' diyor. Sonra annem görüntüden çıkıyor. Bir dakika sonra ben evin camının sesini bildiğim için bir camın oynama sesi geliyor. O sırada ablam 'Hay Allah' diyor. Sonra ablam arkadaşı Sultan ile çığlık atarak çıplak ayak daireden çıkıyorlar. Bizim dairenin yerleri laminanttır. Ancak çok fazla kaygandır. Daha öncesinde ben de annem de yere çok düştük. Bizim evin camları bel hizasındadır ve tamamen açılabilen sürgülü camdır. Ben bundan dolayı annemin alkolün de etkisiyle camı açmak istediği sırada ayağının kayıp düşmüş olabileceğini düşünüyorum. Bir de annem alkol içtiğinde dengesi kaybolur yere düşer. Ben annemin intihar veya başka bir şekilde düşmüş olacağını düşünmüyorum. Annem sevgi dolu bir insandır. Kimseyle kötü değildir.'

