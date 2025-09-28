onedio
Justin Bieber, Ex Aşkı Selena Gomez'in Evlendiği Gün Yaptığı Paylaşımlarla Alay Konusu Oldu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
28.09.2025 - 15:56

Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez, Benny Blanco ile görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Geçmişte Justin Bieber ile yaşadığı büyük aşkı bilmeyen yokken, Gomez'in evlendiği gün Justin Bieber’ın paylaşımları yorum yağmuruna tutuldu.

İşte detaylar...

Selena Gomez ve bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Benny Blanco, görkemli ama aynı zamanda magazin basınından uzak tutulmaya çalışılan bir düğünle evlendi.

Çift, paparazzilerden kaçmak istese de, düğünü görüntülemek için helikopter kullanan magazinciler bile oldu. Selena Gomez, düğünün ardından sosyal medya hesabından evlilik karelerini paylaştı. Bu paylaşımlar kısa sürede milyonlarca beğeni aldı.

Hatırlarsanız Selena Gomez ve Justin Bieber, yıllar önce inişli çıkışlı ama büyük bir aşk yaşamıştı.

Çift defalarca ayrılıp barışmış, ilişkileri magazin manşetlerinden düşmemişti. Ancak sonunda yollarını tamamen ayırdılar. Bieber, ayrılığın ardından Hailey Bieber ile evlendi ve çiftin bir de çocukları oldu.

Her ne kadar Bieber artık evli ve baba olsa da, son yıllardaki depresif halleri ve umursamaz tavırları hayranlarının dikkatinden kaçmıyor. Toksik davranışları, sosyal medyada yaptığı ani hareketler sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz haftalarda Selena Gomez’i paylaşan bir sayfanın gönderisini beğenip sonra geri alması bile, “Acaba hala Selena’ya ilgisi mi var?” sorularını doğurmuştu.

Kaçıranlar için:

Gomez'in düğün günü de bir hamle gelir mi diye hayranları merakla beklerken, Bieber'den o paylaşım geldi.

Bieber, Gomez'in evlilik paylaşımı yaptığı saatlerde bir basketbol maçından fotoğraflar yükledi. 

Paylaşımların arka planında ise “I Do” şarkısı çalıyordu. Şarkının sözlerindeki “Bu hisler kaybolup gitmeyecek. Sana kimse dokunamaz, ben dokunurum. Sen her zaman seçtiğim kişi olacaksın.” gibi ifadeler vardı. Bu paylaşımlarının Selena Gomez’in düğün günlerine denk gelmesi hayranları tarafından manidar bulundu ve yorum yağmuruna tutuldu.

Buyrun o yorumlara...

twitter.com
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
