Justin Bieber, Ex Aşkı Selena Gomez'in Evlendiği Gün Yaptığı Paylaşımlarla Alay Konusu Oldu!

Çift defalarca ayrılıp barışmış, ilişkileri magazin manşetlerinden düşmemişti. Ancak sonunda yollarını tamamen ayırdılar. Bieber, ayrılığın ardından Hailey Bieber ile evlendi ve çiftin bir de çocukları oldu.

Her ne kadar Bieber artık evli ve baba olsa da, son yıllardaki depresif halleri ve umursamaz tavırları hayranlarının dikkatinden kaçmıyor. Toksik davranışları, sosyal medyada yaptığı ani hareketler sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz haftalarda Selena Gomez’i paylaşan bir sayfanın gönderisini beğenip sonra geri alması bile, “Acaba hala Selena’ya ilgisi mi var?” sorularını doğurmuştu.