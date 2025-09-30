Megastar Tarkan'dan Uzun Süre Sonra Sürpriz Dönüş: Konserleri Başlıyor!
Megastar Tarkan sessizliğini bozuyor! Uzun süredir gözlerden uzak olan ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından hayranlarını heyecanlandırmıştı. Mesajında özlem dolu ifadeler kullanan Tarkan, “Güzellikler yolda” diyerek müjdeyi vermişti. Şimdi ise perde aralandı. Pop Bizde’nin iddiasına göre Tarkan konserleri Ocak 2026’da başlıyor. Volkswagen Arena’da düzenli konser serisi için hazırlıklar çoktan başladı.
İşte detaylar...
Kaynak: Pop Bizde
Türk popunun tartışmasız en büyük yıldızı Tarkan, "Hepsi Senin Mi?", "Şımarık", "Yolla" ve daha nice şarkısıyla müzik tarihine damga vuran bir isim.
Yaşadığı büyük acıya rağmen yine de konserlerini tamamlamış ve ardından da kabuğuna çekilmişti.
Beklenen gelişme kısa sürede ortaya çıktı.
