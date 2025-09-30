onedio
Megastar Tarkan'dan Uzun Süre Sonra Sürpriz Dönüş: Konserleri Başlıyor!

Megastar Tarkan'dan Uzun Süre Sonra Sürpriz Dönüş: Konserleri Başlıyor!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
30.09.2025 - 14:04

Megastar Tarkan sessizliğini bozuyor! Uzun süredir gözlerden uzak olan ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından hayranlarını heyecanlandırmıştı. Mesajında özlem dolu ifadeler kullanan Tarkan, “Güzellikler yolda” diyerek müjdeyi vermişti. Şimdi ise perde aralandı. Pop Bizde’nin iddiasına göre Tarkan konserleri Ocak 2026’da başlıyor. Volkswagen Arena’da düzenli konser serisi için hazırlıklar çoktan başladı.

İşte detaylar...

Kaynak: Pop Bizde

Türk popunun tartışmasız en büyük yıldızı Tarkan, "Hepsi Senin Mi?", "Şımarık", "Yolla" ve daha nice şarkısıyla müzik tarihine damga vuran bir isim.

Türk popunun tartışmasız en büyük yıldızı Tarkan, "Hepsi Senin Mi?", "Şımarık", "Yolla" ve daha nice şarkısıyla müzik tarihine damga vuran bir isim.

Ancak son yıllarda onu sahnelerde görmek pek mümkün olmadı. Senede birkaç özel konserle yetinen Megastar, magazin basınına da pek yansımadı. Takip edenler bilir sessiz kaldığı dönemlerde tek tesellimiz sosyal medyada yaptığı paylaşımlar oldu.

Geçtiğimiz yaz ayında annesi Neşe Tevetoğlu'nu kaybeden ünlü sanatçı, acısına rağmen konserlerini tamamlamıştı. Hatta turnesindeki bir konserinde açılışı annesinin en sevdiği şarkıyla yapmıştı. Henüz şarkının başında da gözyaşlarına boğulmuş seyircilere de duygusal anlar yaşatmıştı.

O anlara bu içeriğimizde yer vermiştik:

Yaşadığı büyük acıya rağmen yine de konserlerini tamamlamış ve ardından da kabuğuna çekilmişti.

Yaşadığı büyük acıya rağmen yine de konserlerini tamamlamış ve ardından da kabuğuna çekilmişti.

Hayranları ondan yeni bir şarkı ya da sahne haberi beklerken, geçtiğimiz gün Instagram’dan yaptığı bir paylaşım gündeme bomba gibi düştü. “Merhaba canlarım 😘 Aklımda, kalbimdesiniz. Özledim bilesiniz. ❤️❤️ Ha bu arada, güzellikler de yolda 🎶🎼 Coming soon… 😉” notunu düşen Tarkan, adeta ipucu vermişti.

Kaçıranlar için:

Beklenen gelişme kısa sürede ortaya çıktı.

Beklenen gelişme kısa sürede ortaya çıktı.

Pop Bizde’nin iddiasına göre Tarkan, Ocak 2026 itibariyle İstanbul’da Volkswagen Arena sahnesinde hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Sadece tek bir konser değil; düzenli bir seri planlayan Megastar, ekibiyle uzun zamandır bu proje üzerinde çalışıyor. Konser tarihlerinin önümüzdeki haftalarda açıklanması bekleniyor.

Kısacası İstanbul, yeni yılda Tarkan fırtınasına hazırlanıyor! Biz de heyecanla bekliyoruz🥰 🔥

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
