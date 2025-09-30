onedio
Nejat İşler'e Kafa Atan Beyaz TV Muhabiri Tarık Eken'in Akıbeti Belli Oldu!

Nejat İşler'e Kafa Atan Beyaz TV Muhabiri Tarık Eken'in Akıbeti Belli Oldu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
30.09.2025 - 13:05

Ünlü oyuncu Nejat İşler ve Beyaz TV muhabiri Tarık Eker'in bir mekan çıkışı röportaj kavgası sosyal medyada gündem olmuştu. Alkollü olan İşler, ısrarla konuşmak isteyen muhabirle tartışma girmiş ve olay yumruklu kavgaya dönmüştü. Görüntülerin tepki çekmesi üzerine sessizliğini bozan muhabir, kızına küfrettiği için dayanamadığını iddia etmişti. Olayla ilgili yeni gelişme yaşandı.

Tarık Eker'in akıbeti belli oldu. İşte detaylar...

Gülbeyaz, Behzat Ç, Saygı gibi projeleriyle adından söz ettiren Nejat İşler'i mutlaka tanıyorsunuzdur.

Gülbeyaz, Behzat Ç, Saygı gibi projeleriyle adından söz ettiren Nejat İşler'i mutlaka tanıyorsunuzdur.

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Nejat İşler özellikle gece yarısı muhabirlerin radarına takılan bir isim. Geçtiğimiz günlerde de bir mekan çıkışı muhabirler kendisinden röportaj almak istemişti.

Ancak kendisi alkollü olduğunu belirterek konuşmayı reddetmişti.

Ancak kendisi alkollü olduğunu belirterek konuşmayı reddetmişti.

Muhabir Tarık Eker ise ısrarla konuşmak istemiş ve “Sevilen bir oyuncusunuz, biraz projelerden bahsedelim mi?” diyerek Nejat İşlere mikrofon uzatmaya devam etmişti. Nejat İşler ise öfkeyle “S… git. Sevilen bir oyuncu falan değilim. Beni bir bıraksanıza a*ına koyayım ya. Küfür mü istiyorsun al küfür. Si*erim işini gücünü.' diyerek tepki gösterip yürümeye devam etmişti. İkili arasında gerginlik yükselince Eker ünlü oyuncuya kafa atmıştı.

O anlara bu içeriğimizde yer vermiştik:

Olayın sosyal medyada patlaması üzerine ise muhabir Eker açıklama yapmıştı.

Olayın sosyal medyada patlaması üzerine ise muhabir Eker açıklama yapmıştı.

Açıklamasında özür dileyerek, kendisini şu sözlerle savunmuştu:

'Oyuncu Nejat İşler ile aramızda yaşanan ve kamuoyunu meşgul eden görüntüler üzerine bir açıklama yapmak zorundayım. Her gazeteci ve meslektaşlarım gibi görevimi yapmaktan başka isteğim ve arzum yoktur.  Olayın yaşandığı gece, ben gayet kibarca Nejat İşler’in yanına giderek röportaj yapmak istediğimi kendisine kibarca ilettim. Talebim üzerine Nejat İşler, “Sen Osman Gökçek’in köpeği misin? Ben o herifin kanalına röportaj vermiyorum. S… git.” diyerek bana insanların içerisinde küfür, hakaret dolu sözler sarf etti.  Kurmuş olduğu bu cümlelerin üzerine terbiyemi bozmadan, “Nejat Bey niye böyle konuşuyorsunuz? Ayıp oluyor.” dememe rağmen küfür ve hakaretlerine devam etti. 

Daha önce birçok kez meslektaşlarımın bu tarz olaylar yaşadığını işittim, “Sen bu köpeklerin yanında ne çalışıyorsun?” şeklinde bana sorular sordu. “Ben bu sektörde 20 yılını vermiş bir magazin muhabiriyim, görevimi yapıyorum. Ayrıca bakmakla yükümlü olduğum bir kız çocuğum var.” diye konuşup yanından uzaklaşmamda arkamdan ağır hakaretler ve küfürler sarf etti.  

Bununla da yetinmeyen oyuncu, alkolün de etkisiyle, “Senin patronun da kızını da…” diye ekleyip küfür ve hakaretlerine devam etse de ağzımı açıp tek bir kelime etmedim. Aynı muhitte diğer gazeteci arkadaşlarım gibi haber aramaya devam ettiğim sırada bir kez daha karşılaştığım Nejat İşler’e soru sormak istediğim sırada küfürler ve hakaretlere devam etti. Fevri hareket ederek hiçbir zaman yaşamak istemediğim bir hadise yaşandı.  Yaşanan bu olaydan dolayı, çalıştığım kurumdan, Nejat İşler’den, kızımdan ve tüm kamuoyundan özür dilerim. Beni yakından tanıyan meslek arkadaşlarım ve yöneticilerim iyi bilirler ki uzun yıllar emek verdiğim magazin gazeteciliğinde asla böyle bir durum yaşamadım.  

En önemlisi, ben bir kız çocuğu babasıyım; evladımla alakalı sarf ettiği sözleri kaldıramadım. Yaptığım şeyin yanlış olduğunun farkındayım ama evladımla ilgili sözleri sonrası böyle bir eylemde bulundum ve çalıştığım kurumu böyle bir olayla karşı karşıya bıraktığım için özür diliyorum.'

Geçtiğimiz saatlerde muhabirin akıbeti belli oldu.

Geçtiğimiz saatlerde muhabirin akıbeti belli oldu.

Beyaz TV muhabiri Tarık Eker, sosyal medya hesabından çalıştığı kurumun ibaresini kaldırdı. Ardından programla ilgili fotoğrafları da yok etti. Kurumdan ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
