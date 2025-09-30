onedio
Tartıdaki Kilosunu Gördükten Sonra Büyük Şok Geçiren Derin Talu Spora Başladı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
30.09.2025 - 11:52

Defne Samyeli'nin sosyal medya fenomeni kızı Derin Talu her paylaşımıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Daha önceki bir açıklamasında en son 2-3 yıl önce tartıldığını söylemiş ve 'Kaç kilo verdiğimi söyleyemem çünkü ben tartıya bakmıyorum. Akıl sağlığım için tartıya bakmama kararı aldım. Bir şeyi canım çekiyorsa yiyorum.' demişti. Tartıya bakmış olacak ki son paylaşımında spora başladığını duyurdu. 

Gelin o paylaşımına birlikte bakalım.

Program sunucusu ve şarkıcı kimlikleriyle tanıdığımız Defne Samyeli son zamanlarda kızlarının gerisinde kalmış bir isim.

Samyeli'den ziyade kızları Derin ve Deren Talu kardeşleri magazinde daha sık görmeye başladık. Özellikle Derin Talu'yu sosyal medya paylaşımlarıyla bol bol konuşur olduk. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde havalimanına bikinili gelmiş ve 'Üstümü değiştirmeyi unuttum' diyerek kendini savunmuştu. O paylaşımı sosyal medyada gündem olmuştu.

Fenomen isim son dönemde aldığı kilolarla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Daha önce kilosuyla ilgili gelen yorumlara 'Kaç kilo verdiğimi söyleyemem çünkü ben tartıya bakmıyorum. Akıl sağlığım için tartıya bakmama kararı aldım son 1 senedir. Kalorilere de bakmıyorum. Bir şeyi canım çekiyorsa yiyorum. Kendimi çok kısıtlamıyorum. Belki de ondan kilo aldım bilmiyorum. Ama her türlü bir sayıya takılıp kendimi yormak istemiyorum. O yüzden tartıya bakmıyorum. En son 2-3 sene önce tartıya bakmış olabilirim. 3 sene önce kaç kiloydun diye sorarsanız, en zayıf halim 54-53 kilo olması lazım 1,76 boyundayım. Tabi ki şu anda o kiloda değilim. Tartıya bakmaya gerek yok bunu anlamak için'  yanıtını vermişti.

Yıllar sonra tartıya bakmış olacak ki spora başladığını duyurdu.

