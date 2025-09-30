Tartıdaki Kilosunu Gördükten Sonra Büyük Şok Geçiren Derin Talu Spora Başladı!

Daha önce kilosuyla ilgili gelen yorumlara 'Kaç kilo verdiğimi söyleyemem çünkü ben tartıya bakmıyorum. Akıl sağlığım için tartıya bakmama kararı aldım son 1 senedir. Kalorilere de bakmıyorum. Bir şeyi canım çekiyorsa yiyorum. Kendimi çok kısıtlamıyorum. Belki de ondan kilo aldım bilmiyorum. Ama her türlü bir sayıya takılıp kendimi yormak istemiyorum. O yüzden tartıya bakmıyorum. En son 2-3 sene önce tartıya bakmış olabilirim. 3 sene önce kaç kiloydun diye sorarsanız, en zayıf halim 54-53 kilo olması lazım 1,76 boyundayım. Tabi ki şu anda o kiloda değilim. Tartıya bakmaya gerek yok bunu anlamak için' yanıtını vermişti.