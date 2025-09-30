onedio
Galatasaray Taraftarları Diogo Jota ve Ahmet Çalık’ı Unutmadı

galatasaray
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.09.2025 - 23:06

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde karşı karşıya geldiği Liverpool maçında taraftarlar Diogo Jota ile Ahmet Çalık’ı unutmadı. “Rest in peace Ahmet ve Jota” yazan pankart İngiliz taraftarlar tarafından da beğeni ile karşılandı.

Galatasaray taraftarların hazırladığı Jota ve Ahmet Çalık pankartı 👇

Ayrıca Diogo Jota'nın fotoğrafı stadyum ekranında da yer aldı. 👇

Diogo Jota'nın anılması İngiliz taraftarlar tarafından da beğeni ile karşılandı.👇

twitter.com

'Galatasaray, Diogo Jota'yı maç öncesi anarken Rams Park'ta alkışlar yükseldi. Hoş bir dokunuş.'

👇

twitter.com

'Filistin'e özgürlük, huzur içinde yat Ahmet ve Jota. Galatasaray taraftarı dünyanın en iyisi.'

👇

twitter.com

'Büyüksün Galatasaray'

