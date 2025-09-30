Galatasaray Taraftarları Diogo Jota ve Ahmet Çalık’ı Unutmadı
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde karşı karşıya geldiği Liverpool maçında taraftarlar Diogo Jota ile Ahmet Çalık’ı unutmadı. “Rest in peace Ahmet ve Jota” yazan pankart İngiliz taraftarlar tarafından da beğeni ile karşılandı.
Galatasaray taraftarların hazırladığı Jota ve Ahmet Çalık pankartı 👇
Ayrıca Diogo Jota'nın fotoğrafı stadyum ekranında da yer aldı. 👇
Diogo Jota'nın anılması İngiliz taraftarlar tarafından da beğeni ile karşılandı.👇
