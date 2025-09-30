Beşiktaş’ın Kocaelispor’u 3-1 Mağlup Ettiği Mücadeleye Tayfur Bingöl’ün No-Look Pasları Damga Vurdu
Trendyol Süper Lig’de dün akşam oynanan maçta Beşiktaş sahasında Kocaelispor’u 3-1 mağlup ederken, eski Beşiktaşlı Tayfur Bingol’ün no-look pasları ise maça damga vurdu. Toplamda 6 kez no-look pas deneyen Tayfur ile ilgili sosyal medyada birçok paylaşım yapıldı. Öte yandan Kocaelispor’un maçtaki tek golünü atan Tayfur Bingöl golden sonra da sevinmedi.
beIN SPORTS tarafından hazırlanan Tayfur Bingöl klibi 👇
Tayfur’un maçın önüne geçen no-look pasları ile ilgili paylaşımlar ise şöyle 👇
