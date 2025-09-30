onedio
Beşiktaş’ın Kocaelispor’u 3-1 Mağlup Ettiği Mücadeleye Tayfur Bingöl’ün No-Look Pasları Damga Vurdu

Beşiktaş’ın Kocaelispor’u 3-1 Mağlup Ettiği Mücadeleye Tayfur Bingöl’ün No-Look Pasları Damga Vurdu

Beşiktaş
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.09.2025 - 19:02

Trendyol Süper Lig’de dün akşam oynanan maçta Beşiktaş sahasında Kocaelispor’u 3-1 mağlup ederken, eski Beşiktaşlı Tayfur Bingol’ün no-look pasları ise maça damga vurdu. Toplamda 6 kez no-look pas deneyen Tayfur ile ilgili sosyal medyada birçok paylaşım yapıldı. Öte yandan Kocaelispor’un maçtaki tek golünü atan Tayfur Bingöl golden sonra da sevinmedi.

beIN SPORTS tarafından hazırlanan Tayfur Bingöl klibi 👇

Tayfur’un maçın önüne geçen no-look pasları ile ilgili paylaşımlar ise şöyle 👇

twitter.com

'Abi sen bir şeyleri yanlış anlamış olabilir misin?'

👇

twitter.com

'No look pas böyle yapılmıyor. Vurduktan sonra kafayı çeviriyor. Bu baykuş pas olur, kertenkele pas olur.'

👇

twitter.com

'Pası veriyor sonra başka yere bakıyor. Bence bu bir taktik, rakibini güldürüp dikkatini dağıtmak için yapıyor.'

👇

twitter.com

'Yedek kulübesine bakıp no-look pas atmak...

Ronaldinho'nun no-look paslarından daha şaşırtıcı değilse p...

Rakip oyuncuların anlık 'yedek kulübesinde bir şey mi oldu acaba' diye oraya bakmalarını ve konsantrasyonlarını kaybetmelerini sağlıyor.

Büyük satranç.'

👇

twitter.com

'Her pas attığında Tayfur Bingöl’ün kafa.'

👇

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tehuti555

ulan tayfur, allah da seni güldürsün köftehor, gözlerimden yaş geldi.