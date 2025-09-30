onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
İspanya’da Genç Kalecinin Feci Sonu: Hava Topu Mücadelesinde Başına Darbe Almıştı

İspanya’da Genç Kalecinin Feci Sonu: Hava Topu Mücadelesinde Başına Darbe Almıştı

İspanya
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.09.2025 - 17:13

İspanya’nın 3. bölgesel ligi ekiplerinden CD Colindres’ın 19 yaşındaki kalecisi Raul Ramirez, hafta sonu oynanan maçta hava topu mücadelesinde başına aldığı darbe nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Genç kalecinin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kaleci Raul Ramirez, Colindres ile Revilla'ya arasında oynanan maçın 60. dakikasında sakatlanarak oyunu terk etmişti.

Kaleci Raul Ramirez, Colindres ile Revilla'ya arasında oynanan maçın 60. dakikasında sakatlanarak oyunu terk etmişti.

Başına aldığı darbe sonrasında bilincini kaybeden genç kaleciye ilk müdahale sağlık görevlileri tarafından sahada yapılmış ve sonrasında ambulans ile hastaneye götürülen Ramirez’in tüm çabalara rağmen kurtarılamadığı açıklandı.

Cantabria Futbol Federasyonu ile CD Colinders başta olmak üzere birçok bölgesel futbol kulübü, Ramirez'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
4
2
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın