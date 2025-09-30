İspanya’da Genç Kalecinin Feci Sonu: Hava Topu Mücadelesinde Başına Darbe Almıştı

Başına aldığı darbe sonrasında bilincini kaybeden genç kaleciye ilk müdahale sağlık görevlileri tarafından sahada yapılmış ve sonrasında ambulans ile hastaneye götürülen Ramirez’in tüm çabalara rağmen kurtarılamadığı açıklandı.

Cantabria Futbol Federasyonu ile CD Colinders başta olmak üzere birçok bölgesel futbol kulübü, Ramirez'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.