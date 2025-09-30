Kim Kazanacak? Bu Akşam Oynanacak Galatasaray-Liverpool Maçı Haritasını Dinçer Güner Yorumladı!

'1. Adım: GS'yi ikizler temsil ettiği için, maça biraz dikkatsiz ve dağınık çıkma ihtimali olabilir. Stratejileri değişken olabilir, odaklanmakta zorlanabilir. ikizlerin yöneticisi Merkür ise Terazi burcunda ve 5. evde. 5. ev eglence ve hobilerle, iyi gelen şeylerle ilgilidir. Yani GS'nin motivasyonu daha eğlence odaklı gibi düşünebiliriz. Merkür'ün yengeçte 3lü asaleti var. Bu asalet desteklenmekle ilgilidir, kaynaklara erişmekle, şansla ve rahatlıkla ilgilidir. Gs'yi şansına güvenen, rahat gibi duruyor. Merkür'ün Jüpiter ve Ay ile kurduğu sert kontaklar var. Dikkat dağınıklığı, disiplinsizlik, dalgaya almak, abartılı söylemler olarak düşünebiliriz. buraya kadar GS'nin durumunu anlatıyor.

Karşı takıma Livera bakalım. Onu ya Yay burcu temsil ediyor. Holigan, tutkulu, sesli, coşkulu ve iddialı görünüyor. Yay burcunun yönetici gezegeni Jüpiter yengeç burcunda; konservatif, odaklı, savunmacı bir burçta. Liver sahaya daha savunma odaklı, koruma duygusu güçlü, savunma hattının güçlü olduğuna işaret edebilir. Jüpiter'in yengeç burcunda yücelim asaleti var. Aniden parlamak, aniden şans elde etmek ama ani düşüşlere de işaret eder. Ayrıca saha da iyi bir amirinde olması gibidir. Herhalde takım kaptanı demek burası... İşin ilginç yani Merkür ile Jüpiter arasında da kontak var. Maçta ifadeler, konuşmalar, atışmalar umarım dert-sorun çıkarmaz.

Şu noktaya kadar Liver baskın başlıyor, fırsatlar elde etmeye daha müsait, daha stratejik, daha dikkatli görünüyor ve daha şanslı görünüyor. GS sanki maçı dikkate almıyor gibi... Devam edelim; haritayı ilerletelim. Maçın 15 ile 18dk önemli. GS açısından fırsat ve şansın olabileceği dakikalar. 43-45 dk GS'nin dikkatli olması gereken dakikalar.

Maçın ikinci yarısı haritanın aksları değişiyor. GS'yi artık yengeç- liverı ise Oğlak temsil ediyor. Gs ikinci yarıya daha strarejik, taktiksel avantajlı, daha baskın, daha ciddi çıkıyor. Zira yengecin yöneticisi Ay-oğlak burcunda ve 3lü asaleti var. Karşı taraf ise ikinci yarıda Satürn temsil ediyor, balık burcunda ve retro... İkinci yarı kolay dağılan, organize olamayan, geri adım atan, hata tekrarları yapan bir Liver görebiliriz. Hatta bir noktada hakkı da yenebilir. Elde ettiği bir şey elinden de alınabilir. Gol falan mı acaba?

Satürn'ün balıkta bir asaleti yok... İkinci yarı senaryonun tamamen değiştiğine işaret ediyor. Çok gollü bir maç olacağını sanmıyorum. Ay zaten oğlakta, sınırların-kuralların, limitlerin olduğu burçta...

23:09've sonrasında şans gezegeni Jüpiter GS'nin temsil ettiği alana geçiyor ve üstünlük sağlama zamanı başlıyor diyebiliriz. Birlik ve takım içi uyum ve ahenk başlıyor demek hata olmaz. 23:09'dan sonra farklı bir GS görünecek belli ki saha da ve çok daha şanslı...

Tabii siz sonuç bekliyorsunuz hali ile... Yani astrolojide skor tahmini yok, süreç analizi var. Süreçte böyle görünüyor. İkinci yarın Liver çok kötü görünüyor, GS bunu fırsata çevirebilir mi ? 23:09'dan sonra neden olmasın...'