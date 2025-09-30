onedio
İngiliz Muhabir Galatasaray Taraftarlarına Hayran Kaldı: “Kesinlikle Çılgın Bir Yer”

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.10.2025 - 00:18

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde sahasında Liverpool’u konuk ederken, mücadeleyi de Osimhen’in golüyle 1-0 önde kazanmayı başardı. Galatasaray taraftarları stadyumu tamamen doldururken, maçı basın tribününde takip eden İngiliz basınından Lewis Steele stadyumdaki atmosferi “çılgınca” buldu.

Galatasaray, büyük taraftar desteği ile birlikte Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon ilk zaferini elde etti.

Galatasaray taraftarlarının stadyumda oluşturduğu atmosfer ise İngiliz muhabiri kendine hayran bıraktı. Stadyumdaki atmosferi “duyduğum en gürültülü atmosfer” olarak tanımlayan Lewis Steele “Kesinlikle çılgın bir yer” tanımını da yaptı.

'Bir futbol maçında hatırlayabildiğim en gürültülü ve en düşmanca atmosfer bu sanırım. Kesinlikle çılgın bir yer.'

İsmail Kahraman
