İngiliz Muhabir Galatasaray Taraftarlarına Hayran Kaldı: “Kesinlikle Çılgın Bir Yer”
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde sahasında Liverpool’u konuk ederken, mücadeleyi de Osimhen’in golüyle 1-0 önde kazanmayı başardı. Galatasaray taraftarları stadyumu tamamen doldururken, maçı basın tribününde takip eden İngiliz basınından Lewis Steele stadyumdaki atmosferi “çılgınca” buldu.
Galatasaray, büyük taraftar desteği ile birlikte Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon ilk zaferini elde etti.
