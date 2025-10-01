Liverpool Taraftarı Takımlarının Galatasaray'a Karşı Aldığı Yenilgiye İsyan Etti
Galatasaray'ın Liverpool galibiyeti sosyal medyada da dün gecenin en çok konuşulan olaylarından biriydi. Galatasaray'ı destekleyen taraftar haklı bir sevinç yaşarken Liverpool tarafında da büyük hayal kırıklığı ve öfke mevcuttu. Sosyal medyada ise Galatasaray taraftarı ne kadar neşeliyse Liverpool taraftarı da o kadar tepkiliydi.
Arsenal, Manchester City gibi takımların taraftarları sonuca sevinirken Merseyside ekibinin taraftarında ise özellikle Arne Slot'a tepki vardı. Liverpool taraftarı sezon başında yüksek bedelli transferler yapılmasına rağmen bunlardan verim alınamadığını öne sürdü.
Bir Arsenal taraftarının tepkisi şöyleydi;
Bazıları da ironik bir şekilde transfer hamlelerini eleştirdi.
Üç yeni transfer de hedefteydi.
Transfer rekorunu elinde bulunduran Alman futbolcu da eleştirilerden kaçamadı.
Eski teknik direktör Klopp'u özleyenler de vardı.
Oyun da eleştirildi.
Bir taraftar ise sorunları listeledi.
