Liverpool Taraftarı Takımlarının Galatasaray'a Karşı Aldığı Yenilgiye İsyan Etti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
01.10.2025 - 16:02

Galatasaray'ın Liverpool galibiyeti sosyal medyada da dün gecenin en çok konuşulan olaylarından biriydi. Galatasaray'ı destekleyen taraftar haklı bir sevinç yaşarken Liverpool tarafında da büyük hayal kırıklığı ve öfke mevcuttu. Sosyal medyada ise Galatasaray taraftarı ne kadar neşeliyse Liverpool taraftarı da o kadar tepkiliydi.

Arsenal, Manchester City gibi takımların taraftarları sonuca sevinirken Merseyside ekibinin taraftarında ise özellikle Arne Slot'a tepki vardı. Liverpool taraftarı sezon başında yüksek bedelli transferler yapılmasına rağmen bunlardan verim alınamadığını öne sürdü.

Bir Arsenal taraftarının tepkisi şöyleydi;

twitter.com

Tekerlekler yavaş yavaş düşüyor. Dökülüyorlar ve daha Ekim ayı bile olmadı. Şimdi üst üste mağlubiyetler. Allison sakat, sol kanat yok. Frimpong sağ bek. Ve bu onların bir sonraki maç serisi. Orada olacağım!

Bazıları da ironik bir şekilde transfer hamlelerini eleştirdi.

twitter.com

Keşke sahada 300 milyon sterlin değerinde yeni hücum oyuncuları olsaydı.

Üç yeni transfer de hedefteydi.

twitter.com

'Isak, Wirtz ve Ekitike ile Türkiye'ye seyahat edip sıfır hedefle İngiltere'ye dönmek kara para aklamanın kanıtıdır'

Transfer rekorunu elinde bulunduran Alman futbolcu da eleştirilerden kaçamadı.

twitter.com

Hepimizin Florian Writz hakkında konuşması gerek. 10 numara olarak sahada ne yapıyor ki?

Eski teknik direktör Klopp'u özleyenler de vardı.

twitter.com

Antrenmanlarda ne yapıyorlar? Hiçbir sistem veya oyun düzeni yok. Kötü dokunuşlar, topu çok uzun süre tutma, bitiricilik içgüdüsü eksikliği, savunmada zayıflık, organizasyon ve yapı eksikliği. Slot antrenmanlarda ne yapıyor? Yine, geçen sezon Klopp'un geride bıraktıklarıyla çok ilgiliydi. Slot şimdi takımını kurmalı. Şimdiye kadar bunu başaramadı. Oyuncularımız var ama henüz bir takımımız yok.

Oyun da eleştirildi.

twitter.com

Arne Slot'un bu işi halletmesi için 2 ayı var. 500 milyon sterlin harcayıp her maç böyle oynayamazsın. Bu gerçekten trajik. Hiçbir fikrimiz yok.

twitter.com

Bu sonuçla alakasız. Liverpool'u özel kılan şeyin, Gerrard'ın bir zamanlar sahip olduğu ve Klopp'un geri getirdiği ruhun kaybolması. Bu Liverpool'a benzemiyor.

Bir taraftar ise sorunları listeledi.

twitter.com

Sağ bek sorunlarımız var

Stoper felaketine bir sakatlık kadar yakınız

Sol kanat derinliğimiz yeterince iyi değil

Wirtz'in uyum sağlaması için hala zamana ihtiyacı var

Takımda kimya yok

twitter.com

Yarım milyar harcayıp Birinci Lig oyuncuları gibi oynayan bir takım kuramazsınız, topu kaptırıyorlardı. Slot'un gerçekten iyi bir koç olup olmadığını görme zamanı. Geçen sezon Klopp'un makinesiyle çalışıyordu, kendi makinesini kurdu ve henüz hareket etmiyor...

twitter.com

Bir forvet almaya çalışırken para israf edildi

Liverpool çok ortalama

Gakpo vvd konate ve hatta szobo fakir

Allison'ın sakatlık sorunları geri döndü

Arne slotu artık doğru çalışmıyor

twitter.com

Liverpool taraftarları, kimi suçlamalıyız?

