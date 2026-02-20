2026 Türkiye Ekonomisi ve Finansal Okuryazarlık: 5 Kritik Soru, 5 Derin Cevap

Cevap:

2026 yılına girerken Türkiye ekonomisi dezenflasyon sürecinin orta aşamasında bulunuyor. 2024 ortasında %75’lere yaklaşan yıllık enflasyon oranı, sıkı para politikası ve kredi koşullarındaki daralma sayesinde 2025 sonunda %30 bandına geriledi. Ancak bu gerileme fiyatların düştüğü anlamına gelmiyor; artış hızının yavaşladığını gösteriyor. Bu kritik ayrımı anlayabilmek finansal okuryazarlığın temelidir.

1. Enflasyon Geriliyor Ama Fiyat Seviyesi Yüksek

Enflasyonun düşmesi, geçmişte oluşmuş fiyat seviyesini aşağı çekmez. Örneğin:

2022–2023 döneminde kira fiyatları yaklaşık 3 kat arttı.

2024’te gıda fiyatları yıllık bazda %60’ın üzerinde yükseldi.

2025 sonunda manşet enflasyon %35 civarına gerilemiş olsa bile, 2022’ye göre fiyat seviyesi 4 kata yakın artmış durumda.

Dolayısıyla 2026’da hanehalkı için temel sorun “fiyat artış hızı” değil, “yüksek fiyat düzeyi” olacak.

Finansal okuryazarlık burada devreye girer:

Nominal gelir artışı ile reel gelir artışı arasındaki farkı bilmek

Kredi faizinin enflasyonla ilişkisini anlamak

Mevduat faizinin reel getirisini hesaplayabilmek

Örneğin 2026 başında mevduat faizleri %40 civarında, enflasyon beklentisi %25 ise reel faiz yaklaşık +%15’tir. Bu, tasarruf sahibinin reel kazanç sağladığı anlamına gelir. 2022–2023 döneminde ise reel faizler negatife yakındı; tasarruf sahibi fiilen kaybediyordu.

2. Yüksek Faiz Ortamı ve Kredi Davranışı

2026’da politika faizi %35–40 bandında seyrediyor varsayalım. Ticari kredi faizleri %45–50, bireysel kredi faizleri %55 seviyesinde olabilir.

Finansal okuryazarlık şunları gerektirir:

Basit faiz ile bileşik faiz farkını bilmek

24 ay vadeli kredi ile 12 ay vadeli kredi arasındaki maliyet farkını hesaplamak

Aylık taksit / net gelir oranını %35–40’ın üzerine çıkarmamak

Örnek:

200.000 TL ihtiyaç kredisi, %55 yıllık faiz, 24 ay vadede yaklaşık 330.000 TL geri ödeme anlamına gelir. Bu farkı anlamayan tüketici, yüksek faiz döneminde gereksiz borçlanarak ciddi finansal stres yaşayabilir.

3. Dezenflasyon Sürecinde Psikolojik Yanılgılar

Enflasyon düşerken tüketici “faizler düşecek” beklentisiyle erken borçlanabilir. Oysa Merkez Bankası fiyat istikrarını kalıcı görmek isteyecektir. Bu da 2026 boyunca faizlerin yüksek kalabileceği anlamına gelir.

Finansal okuryazarlık sadece matematik değil, beklenti yönetimidir.

4. Gelir Dağılımı ve Tasarruf Kültürü

Türkiye’de tasarruf oranı uzun yıllar %25’in altında kaldı. Hanehalkı tasarruf oranı ise %15–17 civarında seyrediyor. OECD ortalaması ise %20’nin üzerindedir.

2026’da ekonomik istikrarın kalıcı hale gelmesi için bireysel tasarruf bilinci artmalıdır:

Acil durum fonu (en az 6 aylık gider)

Borç / gelir oranı takibi

Varlık çeşitlendirme

Finansal okuryazarlık olmadan makro istikrar mikro düzeyde refaha dönüşmez.