Ünlü Makarna Devi Sakarya’daki Noodle Fabrikasını Japonya’ya Sattı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
01.10.2025 - 17:18

Türkiye’nin ünlü makarna markası Oba Makarnacılık, Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan noodle fabrikasını Japon şirkete sattı. Şirket Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirimde bulundu. Fabrika içinde makine ve ekipmanlar da Japon şirketin oldu.

Kaynak

Ünlü makarna devi noodle fabrikasını sattı.

Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan noodle fabrikasını Japonya merkezli bir şirkete sattı. Japon Nissin Foods Holdings Co. Ltd. İsimli şirketin satın alımı fabrika içindeki makine ve ekipmanları da kapsıyor. 

Satış işlemi KAP’a bildirildi. KAP’a yapılan açıklamada 1 Aralık 2025 itibarıyla Varlık Devir Sözleşmesi’nin imzalandığı belirtildi. 

Nissin Foods nedir?

Nissin Foods, 1948’de Japonya’da kurulan hazır noodle devlerinden biri oldu. Şirket Asya, Avrupa ve Amerika’da üretim tesislerine sahip ve 80’den fazla ülkede satış yapıyor.

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
