Ünlü Makarna Devi Sakarya’daki Noodle Fabrikasını Japonya’ya Sattı

Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan noodle fabrikasını Japonya merkezli bir şirkete sattı. Japon Nissin Foods Holdings Co. Ltd. İsimli şirketin satın alımı fabrika içindeki makine ve ekipmanları da kapsıyor.

Satış işlemi KAP’a bildirildi. KAP’a yapılan açıklamada 1 Aralık 2025 itibarıyla Varlık Devir Sözleşmesi’nin imzalandığı belirtildi.

Nissin Foods nedir?

Nissin Foods, 1948’de Japonya’da kurulan hazır noodle devlerinden biri oldu. Şirket Asya, Avrupa ve Amerika’da üretim tesislerine sahip ve 80’den fazla ülkede satış yapıyor.