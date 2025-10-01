onedio
Haberler
Ekonomi
Altın 9 Ayda Ne Kadar Kazandırdı? Gram Altının Getirdiği Kazanç Belli Oldu

Altın 9 Ayda Ne Kadar Kazandırdı? Gram Altının Getirdiği Kazanç Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
01.10.2025 - 13:13

Altın mı, dolar mı, euro mu, borsa mı? Geleceğine yatırım yapmak ve kısa sürede etkili kazanç elde etmek isteyen vatandaşlar güvenilir yatırım araçlarını arıyor. Son günlerde tarihi rekorunu kıran ons altın bugün de yeni zirveyi gördü. Yükseliş trendine devam eden altının 9 ayda ne kadar kazandırdığı da belli oldu. Altın yatırımcısına ne kadar kazandırdı? İşte yanıtı...

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Altın ne kadar? 1 Ekim gram altın fiyatları.

Altın ne kadar? 1 Ekim gram altın fiyatları.

'Altın bugün ne kadar?'

Vatandaşların arama motorlarında en sık aradığı sorulardan biri de altına dair... 1 Ekim Çarşamba gününe altın yeni rekorla başladı. ABD’de hükümetinin kapanmasının Ons Altın rekor kırdı. Ons Altın 1 Ekim Çarşamba günü 3 bin 889 dolar seviyesini gördü. 

Gram altın ne kadar?

Gram altın 1 Ekim Çarşamba günü  5 bin 199 TL.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın 8 bin 617 TL.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın 17 bin 254 TL.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını 34 bin 386 TL.

Gram altın 9 ayda ne kadar kazandırdı?

Gram altın 9 ayda ne kadar kazandırdı?

Türkiye gazetesinin haberine göre eylül ayının tamamlanmasıyla altının 9 aylık getirisi ortaya çıktı. Gram altın 9 ayda ne kadar kazandırdı? Yıl başından bu yana altının kırdığı tarihi rekorlar 2025’e damga vurdu. Yeni rekorları test eden gram altın yılın ilk 9 ayında yüzde 73 kazanç getirdi. Dolar yatırımcısı ise 9 aylık dönemde yüzde 17.65 gelir elde etti. Altın, dolar yatırımcısının üçe katladı.

Euro, dolar, altın ve borsanın 9 aylık getirisi şöyle sıralandı:

Euro, dolar, altın ve borsanın 9 aylık getirisi şöyle sıralandı:

  • Gram altın yüzde 73.14 ile zirvede yer aldı. 

  • İkinci sırayı yüzde 33.55’lik getirisiyle euro kaptı. 

  • TL mevduat yüzde 29 kazanç getirdi. 

  • Üçüncü sırada dolar yer aldı. Dolar yatırımcısına 9 ayda yüzde 17.65 kazandırdı. 

  • Borsa (BIST 100) yüzde 12.02 gelir getirdi.

