Sumud Filosu'nda Yer Alan İkbal Gürpınar Çektiği Son Videoda "Korkumuz Yok" Dedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.10.2025 - 22:50

Gazze’ye insani yardım götürmek ve İsrail ablukasını delmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu, yüksek riskli bölgede ilerleyişini sürdürüyor. Farklı ülkelerden aktivistlerin yer aldığı filo, İsrail donanmasının olası müdahalesine karşı teyakkuzda. Aktivistler güvertelerde toplanırken, güvenlik tedbirleri artırıldı. Filonun amacı, Gazze’ye temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırmak ve bölgedeki insani krize uluslararası dikkat çekmek.

Filo aktivistlerinden İkbal Gürpınar, yayımladığı videoda “Korkumuz yok” ifadelerini kullandı. Gürpınar, “İlahlık sendromu yaşıyorlar. Korkumuz yok. Serçe misali, karınca misali... Kahrolsun İsrail!” dedi.

İkbal Gürpınar'ın "Korkumuz yok" açıklaması filodaki havaya dair ipucu veriyor.

Sumud Filosu'na saldıran İsrail ilk olarak mürettebatı gözaltına aldı.

İsrail donanmasının kuşatmayı daraltmasıyla filo ile iletişim neredeyse tamamen kesildi. Bölgeden gelen bilgilere göre İsrail askerleri teknelere müdahaleye başladı. Gemilere baskın düzenlendiği aktarılırken, aktivistlerin olası aramalara karşı baskın öncesinde telefonlarını denize attığı bildirildi.

