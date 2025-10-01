Sumud Filosu'ndaki Türk Aktivist Erdem Özveren, "Hakkınızı Helal Edin" Dedi

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail ambargosunu delmek amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, yüksek riskli bölgede seyrini sürdürüyor. Filo, farklı ülkelerden gelen aktivistlerin katılımıyla dikkat çekerken, İsrail donanmasının müdahale hazırlıkları sürüyor. Aktivistler teknelerin güvertelerinde toplandı, güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Filonun amacı, abluka altındaki Gazze’ye temel insani yardım ulaştırmak ve bölgedeki krize uluslararası dikkat çekmek.

Erdem Özveren de filodaki Türk isimlerden biri. Özveren son olarak çektiği videoda saldırı anının yaklaştığını söyleyerek helallik istedi. Özveren, 'Mavi Marmara'yla başlayan bu süreç elbet bizden sonra da devam edecektir. Gazze ablukasını kırmak için ilerlemeye devam ediyoruz. Hakkınızı bize helal edin.' dedi.