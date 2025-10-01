onedio
Sumud Filosu'ndaki Türk Aktivist Erdem Özveren, "Hakkınızı Helal Edin" Dedi

01.10.2025 - 22:08

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail ambargosunu delmek amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, yüksek riskli bölgede seyrini sürdürüyor. Filo, farklı ülkelerden gelen aktivistlerin katılımıyla dikkat çekerken, İsrail donanmasının müdahale hazırlıkları sürüyor. Aktivistler teknelerin güvertelerinde toplandı, güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Filonun amacı, abluka altındaki Gazze’ye temel insani yardım ulaştırmak ve bölgedeki krize uluslararası dikkat çekmek.

Erdem Özveren de filodaki Türk isimlerden biri. Özveren son olarak çektiği videoda saldırı anının yaklaştığını söyleyerek helallik istedi. Özveren, 'Mavi Marmara'yla başlayan bu süreç elbet bizden sonra da devam edecektir. Gazze ablukasını kırmak için ilerlemeye devam ediyoruz. Hakkınızı bize helal edin.' dedi.

Erdem Özveren belki de saldırı öncesi son düşüncelerini paylaştı

İsrail gemileri kaçırmaya başladı.

İsrail’in Küresel Sumud Filosu’ndaki gemileri kaçırdığı açıklandı. Aktivistler teknelerde alarma geçti, bazıları gözaltı ve tahliye riskine karşı tedbir alıyor.

