Sumud Filosu'ndaki Türk Aktivist Said Ercan Paylaştı: "Muhtemelen Son Videom Olacak"

Sumud Filosu, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail ambargosunu yıkmak için kararlılıkla yola devam ediyor. Alarm verilen Küresel Sumud Filosu’ndaki son durum ise merak ediliyor. Sumud Filosu canlı yayını dünya çapında milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. Son olarak aktivistlerin gemilerin güvertelerinde toplandığı ve can yeleklerini giydikleri aktarıldı.

Sumud Filosu'ndaki Türk aktivist Said Ercan da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.