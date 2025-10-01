onedio
Sumud Filosu'ndaki Türk Aktivist Said Ercan Paylaştı: "Muhtemelen Son Videom Olacak"

Dilara Bağcı
01.10.2025 - 21:25

Sumud Filosu, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail ambargosunu yıkmak için kararlılıkla yola devam ediyor.  Alarm verilen Küresel Sumud Filosu’ndaki son durum ise merak ediliyor. Sumud Filosu canlı yayını dünya çapında milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. Son olarak aktivistlerin gemilerin güvertelerinde toplandığı ve can yeleklerini giydikleri aktarıldı. 

Sumud Filosu'ndaki Türk aktivist Said Ercan da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Sumud Filosu'nda iletişim kesintileri yaşanıyor.

Sumud Filosu'ndaki gemilerden farklı yayınların canlı olarak takip edildiği YouTube kanalında kesintiler yaşanıyor. Dünya çapından Filo'ya katılan aktivistler, ünlü isimler ise son durumu tüm dünyayla paylaşmaya devam ediyor. 

Said Ercan da yukarıdaki videoyu 

'Son video.

Bize doğru savaş gemileri geliyor. Biz çok iyiyiz her şeye hazırız. Allah’a ısmalarladık'

notuyla paylaştı.

