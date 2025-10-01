onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Sumud Filosu'nda İsrail'in Ele Geçirdiği 3 Gemide 9 Türk Gözaltına Alındı

Sumud Filosu'nda İsrail'in Ele Geçirdiği 3 Gemide 9 Türk Gözaltına Alındı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.10.2025 - 00:13

Küresel Sumud Filosu’na İsrail donanması müdahale etti. Bazı gemilere baskın düzenlendi, aktivistler gözaltına alınıyor. Diğer teknelerde bekleyiş sürerken, bazıları Gazze’ye ilerlemeye devam ediyor. Filo ile iletişim zaman zaman kesiliyor ve güvenlik önlemleri artırıldı. Uluslararası toplum müdahaleyi yakından takip ediyor.

Birçok Türk de bu gemilerde Gazze'ye ulaşmak için çabalıyor. 3 gemide 9 Türk'ün gözaltına alındığı bilgisi verilmişti. Kısa süre önce ise kimlikleri belli olduğu açıklandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İsrail gemilere saldırarak gözaltı işlemleri uyguladı.

İsrail gemilere saldırarak gözaltı işlemleri uyguladı.

İsrail donanması, Küresel Sumud Filosu’na müdahalede bulundu. Bazı gemilerdeki mürettebat ve aktivistler gözaltına alınırken, diğer tekneler Gazze’ye doğru ilerleyişini sürdürüyor. Aktivistler, olası baskınlara karşı güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı. Filo ile iletişim zaman zaman kesilirken, durum uluslararası kamuoyunun da yakından takibi altında. Müdahale ve gözaltılar, insani yardım operasyonunun güvenli şekilde tamamlanmasını zorlaştırıyor ve bölgedeki gerilimi artırıyor.

Gözaltına alınanlar arasında 9 Türk var.

Gözaltına alınanlar arasında 9 Türk var.

Uluslararası sularda el konulan üç gemide en az dokuz Türk vatandaşının gözaltına alındığı bildirildi. AGD Afrika Başkanı Muhammed Mehdi Pertekli, Halk TV’ye yaptığı açıklamada gözaltındaki vatandaşların isimlerini paylaştı. Sirius gemisinde bulunan Türkler; Abdülaziz Yalçın, Davut Taşkıran, Fikret Ayçin Kantoğlu ve Zeynep Tekocak. Alma gemisinde ise Hüseyin Şuayp Ordu, Metehan Sarı, Osman Çetinkaya, Onur Murat Koldu ve Semih Fener’in gözaltında olduğu kaydedildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
The_Devil_of_Ramadi

3-5 gün sonra serbest bırakılırlar.