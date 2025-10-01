Sumud Filosu'nda İsrail'in Ele Geçirdiği 3 Gemide 9 Türk Gözaltına Alındı
Küresel Sumud Filosu’na İsrail donanması müdahale etti. Bazı gemilere baskın düzenlendi, aktivistler gözaltına alınıyor. Diğer teknelerde bekleyiş sürerken, bazıları Gazze’ye ilerlemeye devam ediyor. Filo ile iletişim zaman zaman kesiliyor ve güvenlik önlemleri artırıldı. Uluslararası toplum müdahaleyi yakından takip ediyor.
Birçok Türk de bu gemilerde Gazze'ye ulaşmak için çabalıyor. 3 gemide 9 Türk'ün gözaltına alındığı bilgisi verilmişti. Kısa süre önce ise kimlikleri belli olduğu açıklandı.
İsrail gemilere saldırarak gözaltı işlemleri uyguladı.
Gözaltına alınanlar arasında 9 Türk var.
3-5 gün sonra serbest bırakılırlar.