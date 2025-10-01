onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Canı Pahasına Paylaştı: Sumud Filosu'ndaki Bir Gazeteci İsrail'in Kendilerine Müdahale Ettiği Anı Çekti

Canı Pahasına Paylaştı: Sumud Filosu'ndaki Bir Gazeteci İsrail'in Kendilerine Müdahale Ettiği Anı Çekti

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
01.10.2025 - 23:05

Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla çıktığı yolda kararlılıkla devam ediyor. İsrail ise Sumud Filosu'ndaki 47 gemiye karşı harekete geçti. Filodaki gemilerle zaman zaman iletişim kesiliyor. Sumud Filosu'nda yer alan Türk aktivistler, son durumu paylaşmaya devam ediyor. Son olarak gazeteci Kieran Andrieu, İsrail'in gemilerine nasıl müdahale ettiğini paylaştı.

İsrail'in müdahalesi, zor şartlar altında telefon kameralarıyla kaydedildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Sumud Filosu'ndaki bazı gemilerden haber alınamıyor.

Sumud Filosu'ndaki bazı gemilerden haber alınamıyor.

Sumud Filosu'ndaki gemilerden canlı yayınla bilgiler gelmeye devam ediyor. Ancak İsrail'in sinyal kesici gemileri nedeniyle zaman zaman iletişimde aksaklıklar yaşanıyor. Filonun öncü gemisi Alma ve Sirius gemisiyle şu anda iletişim kurulamıyor. İnternete ulaşabilen aktivistler ise İsrail'in filoya olan müdahalelerini tüm dünyaya aktarıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
cinekooperr

Hayret yaa siz nasıl oldu da böyle bi haber yaptınız klavyenize taş mı düştü? Başlığa bak bu habere böyle başlık mı olur? İsrail yancısı gibi durmuş

"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.