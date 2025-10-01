Canı Pahasına Paylaştı: Sumud Filosu'ndaki Bir Gazeteci İsrail'in Kendilerine Müdahale Ettiği Anı Çekti
Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla çıktığı yolda kararlılıkla devam ediyor. İsrail ise Sumud Filosu'ndaki 47 gemiye karşı harekete geçti. Filodaki gemilerle zaman zaman iletişim kesiliyor. Sumud Filosu'nda yer alan Türk aktivistler, son durumu paylaşmaya devam ediyor. Son olarak gazeteci Kieran Andrieu, İsrail'in gemilerine nasıl müdahale ettiğini paylaştı.
İsrail'in müdahalesi, zor şartlar altında telefon kameralarıyla kaydedildi.
Buradan izleyebilirsiniz;
Sumud Filosu'ndaki bazı gemilerden haber alınamıyor.
Hayret yaa siz nasıl oldu da böyle bi haber yaptınız klavyenize taş mı düştü? Başlığa bak bu habere böyle başlık mı olur? İsrail yancısı gibi durmuş
