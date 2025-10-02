Savcılık Soruşturma Başlattı: Küresel Sumud Filosu’nda Alıkonulan 24 Türk Vatandaşı Olduğu Açıklandı
Milyonlarca Filistinlinin açlığa mahkum olduğu Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na dün akşam saatlerinde soykırımcı İsrail askerlerinin müdahalesi gerçekleşti. Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in filoda bulunan 24 Türk vatandaşını alıkoyduğu duyuruldu. İsrail tarafından alıkonulan Türk vatandaşlarının isimleri belli olurken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı.
Gazze’ye uyguladığı abluka ile tüm uluslararası kuralları çiğneyen İsrail, insani yardım filosuna da müdahale etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından soruşturma açıklaması
