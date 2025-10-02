onedio
Savcılık Soruşturma Başlattı: Küresel Sumud Filosu’nda Alıkonulan 24 Türk Vatandaşı Olduğu Açıklandı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.10.2025 - 08:22

Milyonlarca Filistinlinin açlığa mahkum olduğu Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na dün akşam saatlerinde soykırımcı İsrail askerlerinin müdahalesi gerçekleşti. Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in filoda bulunan 24 Türk vatandaşını alıkoyduğu duyuruldu. İsrail tarafından alıkonulan Türk vatandaşlarının isimleri belli olurken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı.

Gazze ablukasını kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’ndaki gemilere dün akşam saatlerinde soykırımcı İsrail askerlerinin müdahalesi gerçekleşti. Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu yaptığı açıklamada, Gazze'ye giden Sirius, Alma, Spectre, HugaA, Deir YassineA ve Grande Blue gemilerinden 24 Türk vatandaşının İsrail tarafından alıkonulduğu duyuruldu.

İsrail’in alıkoyduğu bazı Türk vatandaşlarının isimleri de belli oldu.

Sirius gemisinden Ayçin Kantoğlu, Abdulaziz Yalçın, Davut Daşkıran ve Zeynep Tekocak, Alma gemisinden Metehan Sarı, Hüseyin Şuayb Ordu, Onur Murat Kolgu, Semih Fener, Osman Çetinkaya ve Sümeyra Akdeniz Ordu, Spectre gemisinden Bekir Turunç, Abdulmecid Bagcivan, Mustafa Muhammed Çakmakcı, Mesut Çakar ve Muslim Ziyali, HugaA gemisinden Mehmet Sait Direkçi, Fatih Özsöz ve Tevhit Yıldız, Deir YassineA gemisinden Sümeyye Sena Polat, Grande Blue gemisinden de Halil Rıfat Çanakçı'nın alıkonulduğu açıklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından soruşturma açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: 'İnsani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail donanması unsurları tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırı neticesinde alıkonulan 24 vatandaşımız ile ilgili olarak Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesindeki düzenlemeler, 5271 sy. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 15. maddesindeki yetki kuralları ve 5237 sy. Türk Ceza Kanunu’nun 12/13. Maddelerindeki görev kuralları çerçevesinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” “Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması”, “Nitelikli Yağma”, “Mala Zarar Verme” ve “Eziyet” suçları kapsamında soruşturma başlatılmış olup soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir' denildi.

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
