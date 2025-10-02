Savcılık Soruşturma Başlattı: Küresel Sumud Filosu’nda Alıkonulan 24 Türk Vatandaşı Olduğu Açıklandı

Gazze ablukasını kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’ndaki gemilere dün akşam saatlerinde soykırımcı İsrail askerlerinin müdahalesi gerçekleşti. Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu yaptığı açıklamada, Gazze'ye giden Sirius, Alma, Spectre, HugaA, Deir YassineA ve Grande Blue gemilerinden 24 Türk vatandaşının İsrail tarafından alıkonulduğu duyuruldu.

İsrail’in alıkoyduğu bazı Türk vatandaşlarının isimleri de belli oldu.

Sirius gemisinden Ayçin Kantoğlu, Abdulaziz Yalçın, Davut Daşkıran ve Zeynep Tekocak, Alma gemisinden Metehan Sarı, Hüseyin Şuayb Ordu, Onur Murat Kolgu, Semih Fener, Osman Çetinkaya ve Sümeyra Akdeniz Ordu, Spectre gemisinden Bekir Turunç, Abdulmecid Bagcivan, Mustafa Muhammed Çakmakcı, Mesut Çakar ve Muslim Ziyali, HugaA gemisinden Mehmet Sait Direkçi, Fatih Özsöz ve Tevhit Yıldız, Deir YassineA gemisinden Sümeyye Sena Polat, Grande Blue gemisinden de Halil Rıfat Çanakçı'nın alıkonulduğu açıklandı.