Valilikten Açıklama: Sumud Filosu’nda Yer Alan Erdem Özveren İstanbul’a Dönüşte Gözaltına Alındığı Açıklamıştı

'Ülkemde 150 küsür kez davalık oldum.

Bunların istisnasız tamamı Allah için,

İslam için. Ama bugün İsrail hapishanesinden vatana inip

herkes çiçekle karşılanırken,

bize ailemiz çoluk çocuğumuz

önünde gözaltı olunca, artık devletime

olan ümidim tamamen kırıldı.

Biz ne yaptık size

Ne suç, ne günah işledik

Kanallar, reytingler, gösterişler

alkışlar sizin olsun.

Bize elbet Allah yeter'