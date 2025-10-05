onedio
Valilikten Açıklama: Sumud Filosu’nda Yer Alan Erdem Özveren İstanbul’a Dönüşte Gözaltına Alındığı Açıklamıştı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.10.2025 - 13:13

Küresel Sumud Filosu’nda yer alan Türk vatandaşlarından biri olan Erdem Özveren, İsrail’deki alıkonulma süreci sonrasında ülkeyi dönüşte polis ekipleri tarafından gözaltına alındığını açıklamıştı. İddiaya göre Özveren, İsrail’e destek veren firmaların şikayetine üzerine gözaltına alınmıştı. İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada ise iddiaların kesinlikte doğru olmadığı, Erdem Özveren’in gözaltına alınmadığı, sadece eşinin kayıp başvurusu için polisler tarafından kimlik tespiti için form düzenlemesi yapıldığı duyuruldu.

Küresel Sumud Filosu’nda bulunan Türk vatandaşları dün İstanbul’a getirilmiş ve törenle karşılanmıştı.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalışırken İsrail yönetimi tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosundaki 36’sı Türk vatandaşı olmak üzere toplam 137 kişiyi taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'nda törenle karşılanmıştı.

Filoda bulunan Erdem Özveren isimli kişi ise havaalanında polis ekipleri tarafından gözaltına alındığını açıklamıştı.

twitter.com

'Ülkemde 150 küsür kez davalık oldum.

Bunların istisnasız tamamı Allah için,

İslam için. Ama bugün İsrail hapishanesinden vatana inip

herkes çiçekle karşılanırken,

bize ailemiz çoluk çocuğumuz

önünde gözaltı olunca, artık devletime

olan ümidim tamamen kırıldı.

Biz ne yaptık size

Ne suç, ne günah işledik

Kanallar, reytingler, gösterişler

alkışlar sizin olsun.

Bize elbet Allah yeter'

İstanbul Valiliği, Erdem Özveren’in gözaltına alındığı olayı yalanladı.

Valilik, gözaltı iddiasına konu olan E.Ö. isimli vatandaş hakkında 3 Ekim 2025 tarihinde eşi tarafından Eyüpsultan Akşemsettin Polis Merkezi’ne kayıp başvurusu yapıldığını bildirdi. Bu nedenle VIP terminalinde yalnızca form düzenlendiği, herhangi bir gözaltı işleminin yapılmadığı kaydedildi.

Açıklamada, “E.Ö. kimlik işlemlerinin ardından kafilesiyle birlikte Adli Tıp Kurumuna yönlendirilmiştir.” ifadeleri yer aldı.

Valilik, Gazze’deki ablukanın kırılması için oluşturulan Sumud Filosu kafilesinin, İstanbul’daki otellerde misafir edildiğini belirterek, “Kafileye kötü muamele, gözaltı veya benzeri uygulamaların yapıldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.” açıklamasında bulundu.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
