Valilikten Açıklama: Sumud Filosu’nda Yer Alan Erdem Özveren İstanbul’a Dönüşte Gözaltına Alındığı Açıklamıştı
Küresel Sumud Filosu’nda yer alan Türk vatandaşlarından biri olan Erdem Özveren, İsrail’deki alıkonulma süreci sonrasında ülkeyi dönüşte polis ekipleri tarafından gözaltına alındığını açıklamıştı. İddiaya göre Özveren, İsrail’e destek veren firmaların şikayetine üzerine gözaltına alınmıştı. İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada ise iddiaların kesinlikte doğru olmadığı, Erdem Özveren’in gözaltına alınmadığı, sadece eşinin kayıp başvurusu için polisler tarafından kimlik tespiti için form düzenlemesi yapıldığı duyuruldu.
Küresel Sumud Filosu’nda bulunan Türk vatandaşları dün İstanbul’a getirilmiş ve törenle karşılanmıştı.
Filoda bulunan Erdem Özveren isimli kişi ise havaalanında polis ekipleri tarafından gözaltına alındığını açıklamıştı.
İstanbul Valiliği, Erdem Özveren’in gözaltına alındığı olayı yalanladı.
Niye geri geldin? Madem bir iş yapacaktın gazze ye gidip mücadele etseydin? Ama twit atarak mücadele etmek daha zor sizde haklısınız az veren.
Karısı bilmiyor muydu yani nereye gideceğini? Neden kayıp başvurusunda bulunuyor?
150 kez küsürlük neden davalık olmuş?