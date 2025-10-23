Çin ve Hollanda Arasındaki Nexperia Krizi: Volkswagen İki Ünlü Modelinin Üretimini Durdurdu
Dünyaca ünlü otomobil firması Volkswagen, en sevilen modellerinden olan Golf ve Tiguan modellerinin üretiminin durdurulduğunu açıkladı. Her ne kadar şirket üretimin durdurulmasının nedeni olarak çip krizini göstermese de uzmanlar Hollanda ile Çin arasında yaşanan çip üreticisi Nexperia yüzünden yaşanan kriz nedeniyle araçların üretiminin durdurulduğunu iddia etti.
Hollanda, Çin menşeili çip üreticisi Nexperia’ya el koyduğunu açıklamış ve Çin de bunun üzerine şirketin nihai ürünlerinin ihracatını yasaklamıştı.
Nexperia krizi nedir? Neden araçların üretiminin durmasına neden oldu?
