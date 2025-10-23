onedio
Çin ve Hollanda Arasındaki Nexperia Krizi: Volkswagen İki Ünlü Modelinin Üretimini Durdurdu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.10.2025 - 08:18

Dünyaca ünlü otomobil firması Volkswagen, en sevilen modellerinden olan Golf ve Tiguan modellerinin üretiminin durdurulduğunu açıkladı. Her ne kadar şirket üretimin durdurulmasının nedeni olarak çip krizini göstermese de uzmanlar Hollanda ile Çin arasında yaşanan çip üreticisi Nexperia yüzünden yaşanan kriz nedeniyle araçların üretiminin durdurulduğunu iddia etti. 

Kaynak: Habertürk

Hollanda, Çin menşeili çip üreticisi Nexperia’ya el koyduğunu açıklamış ve Çin de bunun üzerine şirketin nihai ürünlerinin ihracatını yasaklamıştı.

Habertürk’te yer alan habere göre, Nexperia krizi gölgesinde Alman otomobil devi Volkswagen iki modelinin üretimini durdurmaya karar verdi. Firmadan yapılan açıklamaya göre, Golf ve Tiguan modellerinin üretimine bir süre için ara verilecek. Şirket üretimin durdurulmasını çip krizine bağlamasa da Alman basınında BİLD, markanın üretim kesintisinin Hollandalı çip üreticisi Nexperia ile ilgili bir anlaşmazlıkla bağlantılı olduğunu ileri sürdü.

Nexperia krizi nedir? Neden araçların üretiminin durmasına neden oldu?

Çinli Wingtech'in bir yan kuruluşu olan Hollandalı çip üreticisi Nexperia, küresel otomotiv tedarik zincirlerini tehdit eden bir çıkmazın merkezinde yer alıyor.

Hollanda hükümeti, fikri mülkiyet endişelerini gerekçe göstererek 30 Eylül'de Nexperia'nın kontrolünü ele geçirdi. Buna karşılık Çin hükümeti, şirketin nihai ürünlerinin ihracatını yasakladı.

Nexperia'nın çipleri otomobillerde yüksek hacimlerde yaygın olarak kullanılıyor ve bu da otomobil üretiminde olası aksaklıklar konusunda endişelere yol açıyor.

Volkswagen, daha önce yaptığı açıklamada, Nexperia çip kısıtlamalarının faaliyetleri üzerindeki etkisini değerlendirdiğini bildirmişti.

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
