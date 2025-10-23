Çin ve Hollanda Arasındaki Nexperia Krizi: Volkswagen İki Ünlü Modelinin Üretimini Durdurdu

Habertürk’te yer alan habere göre, Nexperia krizi gölgesinde Alman otomobil devi Volkswagen iki modelinin üretimini durdurmaya karar verdi. Firmadan yapılan açıklamaya göre, Golf ve Tiguan modellerinin üretimine bir süre için ara verilecek. Şirket üretimin durdurulmasını çip krizine bağlamasa da Alman basınında BİLD, markanın üretim kesintisinin Hollandalı çip üreticisi Nexperia ile ilgili bir anlaşmazlıkla bağlantılı olduğunu ileri sürdü.