Almanya'da Yeni İşçi Alım Dönemi Başlıyor, Göç Kolaylaşıyor!

Artı Gerçek'in aktardığı habere göre, Almanya nitelikli yabancı iş gücünü ülkeye çekmek için yeni adımlar atıyor. Almaya Hükümeti, vize ve çalışma izinleri sürecini hızlandırmak amacıyla yeni bir dijital ajans kuracak. Bu ajans, özellikle sağlık, bilişim, mühendislik ve inşaat gibi alanlarda çalışmak isteyen yabancılara yardımcı olacak. Başvurular dijital sistem üzerinden yapılacak, işveren işlemleri ve onay süreçleri bu platform üzerinden kolayca halledilecek.

Yeni uygulamayla birlikte bürokratik engellerin azalması, işverenlerin daha kolay çalışan bulması, göç etmek isteyenlerin de işlemlerini daha kolay halletmesi planlanıyor. Almanya İçişleri Bakanlığı’nın amacının ülkeye gelen nitelikli göçmenlerin entegrasyonunu kolaylaştırmak ve firmaların artan iş gücü açığını hızla kapatmak olduğu söyleniyor.

Dijital ajansın tam olarak ne zaman hayata geçeceği bilinmiyor ancak 2026 yılında aktif bir şekilde kullanılacağı düşünülüyor. Bu uygulamadan özellikle Türkiye, Balkan ülkeleri ve Hindistan'ın yararlanacağı düşünülüyor.