Almanya'da Yeni İşçi Alım Dönemi Başlıyor, Göç Kolaylaşıyor!

Dilara Bağcı Peker
23.10.2025 - 10:26

Almanya, özellikle Türklerin göç etmek için tercih ettiği ülkelerden biri. Yurt dışındaki Türk nüfusunun çoğunun bulunduğu Almanya, bu kez göçleri kolaylaştırmak için adım atıyor. Nitelikli yabancı iş gücünü ülkeye çekmek için yeni Dijital Ajans kurulacağı söyleniyor. Böylelikle, Türkiye'den Balkan ülkelerinden ve Hindistan'dan profesyonellerin ülkeye getirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: Artı Gerçek

Almanya'da Federal Hükümet çalışma izin süreçlerini hızlandırmak için yeni bir dijital ajans kuruyor.

Artı Gerçek'in aktardığı habere göre, Almanya nitelikli yabancı iş gücünü ülkeye çekmek için yeni adımlar atıyor. Almaya Hükümeti, vize ve çalışma izinleri sürecini hızlandırmak amacıyla yeni bir dijital ajans kuracak. Bu ajans, özellikle sağlık, bilişim, mühendislik ve inşaat gibi alanlarda çalışmak isteyen yabancılara yardımcı olacak. Başvurular dijital sistem üzerinden yapılacak, işveren işlemleri ve onay süreçleri bu platform üzerinden kolayca halledilecek.

Yeni uygulamayla birlikte bürokratik engellerin azalması, işverenlerin daha kolay çalışan bulması, göç etmek isteyenlerin de işlemlerini daha kolay halletmesi planlanıyor. Almanya İçişleri Bakanlığı’nın amacının ülkeye gelen nitelikli göçmenlerin entegrasyonunu kolaylaştırmak ve firmaların artan iş gücü açığını hızla kapatmak olduğu söyleniyor. 

Dijital ajansın tam olarak ne zaman hayata geçeceği bilinmiyor ancak 2026 yılında aktif bir şekilde kullanılacağı düşünülüyor. Bu uygulamadan özellikle Türkiye, Balkan ülkeleri ve Hindistan'ın yararlanacağı düşünülüyor.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
