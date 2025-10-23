Almanya'da Yeni İşçi Alım Dönemi Başlıyor, Göç Kolaylaşıyor!
Almanya, özellikle Türklerin göç etmek için tercih ettiği ülkelerden biri. Yurt dışındaki Türk nüfusunun çoğunun bulunduğu Almanya, bu kez göçleri kolaylaştırmak için adım atıyor. Nitelikli yabancı iş gücünü ülkeye çekmek için yeni Dijital Ajans kurulacağı söyleniyor. Böylelikle, Türkiye'den Balkan ülkelerinden ve Hindistan'dan profesyonellerin ülkeye getirilmesi hedefleniyor.
Kaynak: Artı Gerçek
Almanya'da Federal Hükümet çalışma izin süreçlerini hızlandırmak için yeni bir dijital ajans kuruyor.
