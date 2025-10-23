onedio
Türklerin Çok Sevdiği Avrupa Ülkesindeki Bu Kasabaya Taşınana Ev Bedava!

Dilara Bağcı Peker
23.10.2025 - 08:40

Schengen vizesi ile girilebilen Avrupa ülkeleri, her sene turistlerin odak noktası oluyor. Türkler de Avrupa seyahatine çıktıkları zaman en çok Hollanda, Almanya, Fransa ve İtalya'yı gezmeyi tercih ediyor. Bir Akdeniz ülkesi olan İtalya hem doğası hem tarihi hem de yemekleriyle ülkemize oldukça benziyor. Bu sıcak ülkeye her yıl binlerce Türk akın ediyor. 

İtalya'nın Sicilya adasındaki Gangi kasabasına taşınanlara ise bedava ev verileceği ortaya çıktı!

Türklerin en sevdiği Avrupa ülkelerinin başında İtalya yer alıyor.

Sıcak havası, doğal güzellikleri, tarihi ve yemekleriyle her yıl milyonlarca turisti ağırlayan İtalya bizlerin de gözdesi. İtalya, sadece gezmek için değil okumak ve çalışmak için de tercih ediliyor. Dünyanın önde gelen üniversitelerine ev sahipliği yapan İtalya'da birbirinden çeşitli iş imkanları karşımıza çıkıyor. 

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Gangi Kasabası yönetimi de bu tarihi kasabayı yeniden canlandırma kararı aldı. Yerel yönetim, tarihi kasabadaki evleri sembolik fiyatlara ya da tamamen ücretsiz olarak yeni sahiplerine verecek!

Bir zamanlar herkesin gözdesi olan Gangi'de evler ücretsiz veriliyor.

Gangi'nin bir zamanlar herkesin severek oturduğu bir bölge olduğu aktarılıyor. Ancak gençlerin büyük şehirlere göç etmesiyle Gangi de kaderine terk edildi. Köyde bulunan yüzlerce taş ev, yıllardır sessizliğe bürünmüş durumda. Yerel yönetim de kasabayı yeniden canlandırmak için 'bedava ev' projesi başlattı. 

Bedava evler veriliyor ancak evin tadilatını da hesaba katmak lazım! Taş evleri restore etmek on binlerce euroya mal olabilir. 

Gangi'deki bu proje işe yarar mı, kalıcı yaşam yeniden canlanır mı orası bilinmez ancak Gangi'de son yıllarda bir turizm hareketliliği olduğunu da belirtelim. Dar sokaklar ve taş evler turistlere tam bir Sicilya havası sunuyor!

Yaşam Editörü
