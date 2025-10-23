Türklerin Çok Sevdiği Avrupa Ülkesindeki Bu Kasabaya Taşınana Ev Bedava!
Schengen vizesi ile girilebilen Avrupa ülkeleri, her sene turistlerin odak noktası oluyor. Türkler de Avrupa seyahatine çıktıkları zaman en çok Hollanda, Almanya, Fransa ve İtalya'yı gezmeyi tercih ediyor. Bir Akdeniz ülkesi olan İtalya hem doğası hem tarihi hem de yemekleriyle ülkemize oldukça benziyor. Bu sıcak ülkeye her yıl binlerce Türk akın ediyor.
İtalya'nın Sicilya adasındaki Gangi kasabasına taşınanlara ise bedava ev verileceği ortaya çıktı!
Türklerin en sevdiği Avrupa ülkelerinin başında İtalya yer alıyor.
Bir zamanlar herkesin gözdesi olan Gangi'de evler ücretsiz veriliyor.
