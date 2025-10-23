Türklerin Çok Sevdiği Avrupa Ülkesindeki Bu Kasabaya Taşınana Ev Bedava!

Sıcak havası, doğal güzellikleri, tarihi ve yemekleriyle her yıl milyonlarca turisti ağırlayan İtalya bizlerin de gözdesi. İtalya, sadece gezmek için değil okumak ve çalışmak için de tercih ediliyor. Dünyanın önde gelen üniversitelerine ev sahipliği yapan İtalya'da birbirinden çeşitli iş imkanları karşımıza çıkıyor.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Gangi Kasabası yönetimi de bu tarihi kasabayı yeniden canlandırma kararı aldı. Yerel yönetim, tarihi kasabadaki evleri sembolik fiyatlara ya da tamamen ücretsiz olarak yeni sahiplerine verecek!