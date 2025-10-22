Beslenme Uzmanları Açıkladı: Kalp Sağlığını Koruyan En Güçlü Gıdalar Belli Oldu!
Sağlıklı bir yaşamın anahtarı, sağlıklı bir kalbe sahip olmaktır. Kalp sağlığını artırmanın ve korumanın yolu da sağlıklı besinlerden geçer. Fransa'da 63 bin kişi üzerinde 9 yıllık bir araştırma gerçekleştirildi. The Lancet Regional Health – Europe'ta yayımlanan araştırma, kalp sağlığına iyi gelen besinleri ortaya çıkardı!
Bakalım kalp sağlığımızı korumak için nasıl beslenmeli, neler yemeliyiz?
Fransa'da 63 bin kişilik araştırma düzenlendi.
"Bugüne kadar yapılan en detaylı çalışmalardan biri."
