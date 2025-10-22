onedio
Beslenme Uzmanları Açıkladı: Kalp Sağlığını Koruyan En Güçlü Gıdalar Belli Oldu!

Dilara Bağcı Peker
22.10.2025 - 22:43

Sağlıklı bir yaşamın anahtarı, sağlıklı bir kalbe sahip olmaktır. Kalp sağlığını artırmanın ve korumanın yolu da sağlıklı besinlerden geçer. Fransa'da 63 bin kişi üzerinde 9 yıllık bir araştırma gerçekleştirildi. The Lancet Regional Health – Europe'ta yayımlanan araştırma, kalp sağlığına iyi gelen besinleri ortaya çıkardı!

Bakalım kalp sağlığımızı korumak için nasıl beslenmeli, neler yemeliyiz?

Fransa'da 63 bin kişilik araştırma düzenlendi.

Independent'ın aktardığına göre, Fransa'daki 63 bin 835 yetişkin, 9 yıl (medyan değeri) boyunca takip edildi. INRAE, INSERM, Sorbonne Paris Nord Üniversitesi ve CNAM'den araştırmacılar bulguların, bitki bazlı beslenmenin kalp sağlığına fayda sağlayıp sağlamadığını hem besin kalitesinin hem de endüstriyel işleme düzeyinin belirlediğini gösterdiğini söylüyor. Çalışmanın detaylarında ortaya çıkan sonuç ise bizlere daha fazla taze ve minimum derecede işlenmiş bitkisel gıda tüketen kişilerde kalp hastalığı görülme riskinin ciddi ölçüde daha düşük olduğunu söylüyor.

Çalışma 'tam tahıllar, meyve, sebze ve baklagiller' açısından daha zengin beslenme düzenine sahip katılımcıların, bu gıdaları daha az tüketen katılımcılara kıyasla kalp damar hastalığı riskinin 'yüzde 44' daha düşük olduğunu ortaya koyuyor.

"Bugüne kadar yapılan en detaylı çalışmalardan biri."

Fransa'daki bu araştırma, beslenme kalitesinin kalp-damar sağlığını nasıl etkilediğine dair bugüne kadar yapılan en detaylı çalışmalardan biri olarak görülüyor. Araştırma sonuçlarında dikkat çeken birçok detay var!

Örneğin çalışma, işlenmemiş bitkisel gıdaların beslenme düzeninde 'yüzde 10' fazla yer almasının, kalp-damar hastalığı riskini 'yüzde 10' düşürdüğünü, aşırı işlenmiş hayvansal gıdalardaki benzer bir artışın ise riskin yüzde 24 artırdığını gösteriyor.

Cambridge Üniversitesi'nden yayımlanan başka bir araştırma da daha fazla meyve, sebze ve tam tahıl tüketmenin ve kırmızı etle şekerli içecekleri azaltmanın tip 2 diyabet riskini düşürebileceğini ortaya koyuyor.

