Beslenme Uzmanları Açıkladı: Kalp Sağlığını Koruyan En Güçlü Gıdalar Belli Oldu!

Independent'ın aktardığına göre, Fransa'daki 63 bin 835 yetişkin, 9 yıl (medyan değeri) boyunca takip edildi. INRAE, INSERM, Sorbonne Paris Nord Üniversitesi ve CNAM'den araştırmacılar bulguların, bitki bazlı beslenmenin kalp sağlığına fayda sağlayıp sağlamadığını hem besin kalitesinin hem de endüstriyel işleme düzeyinin belirlediğini gösterdiğini söylüyor. Çalışmanın detaylarında ortaya çıkan sonuç ise bizlere daha fazla taze ve minimum derecede işlenmiş bitkisel gıda tüketen kişilerde kalp hastalığı görülme riskinin ciddi ölçüde daha düşük olduğunu söylüyor.

Çalışma 'tam tahıllar, meyve, sebze ve baklagiller' açısından daha zengin beslenme düzenine sahip katılımcıların, bu gıdaları daha az tüketen katılımcılara kıyasla kalp damar hastalığı riskinin 'yüzde 44' daha düşük olduğunu ortaya koyuyor.