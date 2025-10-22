ChatGPT'nin Yanıtı Yüzünden İki Kişi Ölüyordu: Eski Çalışandan "Dehşete Düştüm" Açıklaması
Yapay zeka uygulamaları, hayatımızın vazgeçilmez bir noktasına geldi. Fakat yapay zekalar da kimi zaman hata yapabiliyor. Bu uygulamaların verdiği cevapları kontrol etmeden güvenmek ise hayati sonuçlar doğurabiliyor. Galler'de iki yüzü, ChatGPT'den aldıkları hatalı gelgit bilgisi yüzünden ölümden döndü.
Öte yandan eski OpenAI güvenlik araştırmacısı Steven Adler, ChatGPT ile yapılan yaklaşık bir milyon kelimelik konuşmayı inceledikten sonra, yaşananlardan “dehşete düştüğünü” açıklıyor.
Galler'de iki kişi, ChatGPT yüzünden hayatını kaybediyordu!
"Dehşete düştüm."
