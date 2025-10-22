ChatGPT'nin Yanıtı Yüzünden İki Kişi Ölüyordu: Eski Çalışandan "Dehşete Düştüm" Açıklaması

Galler’in South Wales bölgesinde iki yüzücü, ChatGPT’den aldıkları med-cezir saatine inanarak denize açıldı. Fakat yüzücüler, boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bu olayı fark eden bir restoran sahibi, iki yüzücüyü megafonla uyararak iki kişinin hayatını kurtardı.

Sully Adası çevresi, dünyadaki en yüksek ikinci gelgit farkına sahip bölgelerden biri. Su seviyesi kısa sürede 15 metreye kadar yükselebiliyor ve geçit yolu saatte 8 mil hızla su altında kalabiliyor. ChatGPT'nin verdiği saat bilgilerine güvenen iki kişi de bu bilgilerin yanlış olduğunu acı yolla öğrendi.

Yüzücülerden biri, “ChatGPT bana düşük su saatini 09.30 olarak verdi ama dönerken her şey çok farklıydı. Büyük bir ders oldu” ifadelerini kullandı.