Dışarıdan Kızarmış Tavuk Alanlar Dikkat! Uzmanlardan Kritik "Akrilamid" Uyarısı
Günümüzün yoğun yaşam temposu, birçok insanı hazır ve pratik yemeklere yönlendiriyor. Dışarıda satılan hazır yiyecekler, özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar için kurtarıcı oluyor. Ancak uzmanlar, bu pratik çözümlerin uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceği konusunda uyarıyor. Bu yiyeceklerden bir tanesi de görüntüsü ve kokusuyla bizleri cezbeden kızarmış tavuklar!
Bakalım uzmanlar kızarmış tavuklar hakkında nasıl bir uyarıda bulunuyor?
Dışarıdan kızarmış tavuk alanlar dikkat!
Risk sadece tavukta değil, yüksek yağda kızaran her şeyde. Peki çözümü nedir?
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum.
