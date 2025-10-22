onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Dışarıdan Kızarmış Tavuk Alanlar Dikkat! Uzmanlardan Kritik "Akrilamid" Uyarısı

Dışarıdan Kızarmış Tavuk Alanlar Dikkat! Uzmanlardan Kritik "Akrilamid" Uyarısı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
22.10.2025 - 17:23

Günümüzün yoğun yaşam temposu, birçok insanı hazır ve pratik yemeklere yönlendiriyor. Dışarıda satılan hazır yiyecekler, özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar için kurtarıcı oluyor. Ancak uzmanlar, bu pratik çözümlerin uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceği konusunda uyarıyor. Bu yiyeceklerden bir tanesi de görüntüsü ve kokusuyla bizleri cezbeden kızarmış tavuklar!

Bakalım uzmanlar kızarmış tavuklar hakkında nasıl bir uyarıda bulunuyor?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dışarıdan kızarmış tavuk alanlar dikkat!

Dışarıdan kızarmış tavuk alanlar dikkat!

Genellikle şarküterilerde satılan kızarmış tavuklar hem kokuları hem de görüntüleriyle bizleri cezbedebiliyor. Ancak bu tarz yiyecekleri tüketirken dikkkatli olmak gerekiyor. Fast food zincirlerinde veya başka noktalarda satılan kızarmış tavuklar, ciddi sağlık riskleri barındırıyor.

Uzmanlara göre tavuk yüksek sıcaklıkta kızartıldığında, “akrilamid” ve “heterosiklik amin” adlı zararlı bileşikler oluşuyor. Özellikle pişirme yöntemlerinden kaynaklı olarak yüksek sıcaklığa maruz kalan gıdalarda akrilamid oluşabiliyor. Akrilamid ise zun süreli tüketimde mide, bağırsak ve pankreas sistemlerini etkiliyor. 

Ayrıca bu tarz ürünlerin tadını artırmak için kullanılan sos ve marinasyonlarda da tuz, şeker ve katkı maddesi oranı da oldukça yüksek. Aşırı tuz tüketimi, yüksek tansiyon ve böbrek hastalıklarına zemin hazırlıyor. Katkı maddeleri de sindirim sistemi rahatsızlıklarına yol açabiliyor.

Risk sadece tavukta değil, yüksek yağda kızaran her şeyde. Peki çözümü nedir?

Risk sadece tavukta değil, yüksek yağda kızaran her şeyde. Peki çözümü nedir?

Dışarıda kızartılan hamburger ve hazır köfteler genellikle yüksek yağ, tuz ve koruyucu madde içeriyor. Bu tarz maddeler hem sağlıksız kilo alımına sebep oluyor hem de kalp-damar sağlığını olumsuz etkiliyor. 

Beslenme uzmanları, dışarıdan alınan kızartmalar yerine evde, kontrollü koşullarda hazırlanan yiyeceklerin tercih edilmesini öneriyor. Ayrıca tavukların fırında ya da haşlama yöntemiyle pişirildiğinde hem besin değerini koruduğu hem de zararlı bileşenlerden korunduğu aktarılıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın