Dışarıdan Kızarmış Tavuk Alanlar Dikkat! Uzmanlardan Kritik "Akrilamid" Uyarısı

Genellikle şarküterilerde satılan kızarmış tavuklar hem kokuları hem de görüntüleriyle bizleri cezbedebiliyor. Ancak bu tarz yiyecekleri tüketirken dikkkatli olmak gerekiyor. Fast food zincirlerinde veya başka noktalarda satılan kızarmış tavuklar, ciddi sağlık riskleri barındırıyor.

Uzmanlara göre tavuk yüksek sıcaklıkta kızartıldığında, “akrilamid” ve “heterosiklik amin” adlı zararlı bileşikler oluşuyor. Özellikle pişirme yöntemlerinden kaynaklı olarak yüksek sıcaklığa maruz kalan gıdalarda akrilamid oluşabiliyor. Akrilamid ise zun süreli tüketimde mide, bağırsak ve pankreas sistemlerini etkiliyor.

Ayrıca bu tarz ürünlerin tadını artırmak için kullanılan sos ve marinasyonlarda da tuz, şeker ve katkı maddesi oranı da oldukça yüksek. Aşırı tuz tüketimi, yüksek tansiyon ve böbrek hastalıklarına zemin hazırlıyor. Katkı maddeleri de sindirim sistemi rahatsızlıklarına yol açabiliyor.