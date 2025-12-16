2025 Yılında Promptların Hakkını Veren Yapay Zeka Videolar

2025 yapay zeka videolarının altın yılı oldu desek yeridir. Hayatımıza hızlı bir giriş yapan yapay zeka videolarında pek çok sosyal medya kullanıcısı yaratıcılığının sınırlarını zorladı. Kimileri hayvanların başrolde olduğu ciğerimizi kanatan kısa filmler oluşturdu, kimileri ise bizi eksik çağlara götürdü. Biz de yılı btirirlen 2025'de promptların hakkını sonuna kadar veren yapay zeka videolarını bir araya getirdik.
İyi seneler ve keyifli seyirler 🥳
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yapay zekanın 2025'te geldiği nokta Will Smith'in makarna yediği meşhur video ile karşılaştırdı;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yapay zeka ile olası İstanbul depreminde yaşanabilecekler canlandırıldı;
Türkülerimizde sadece isimleriyle yüreklerimize dokunan karakterler de yapay zeka ile canlandırıldı;
Hiç aralıksız kar yağsa ne oludu sorusunu yanıtladı;
Ünlülerin 'ünsüz' halleri de çok konuşulmuştu;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Titanik 2025'te batsaydı neler yaşanırdı?
Ülkemizdeki tarihi yapıların geçmişteki görünümleri de başarılı bir şekilde canlandırdı;
Geçmişte yaşayan ünlü isimler sosyal medya kullansaydı;
Yapay zeka sayesinde Kırmızı Başlıklı Kız masalını bir de kurtun ağzından dinledik;
Atatürk ve ve annesi Zübeyde Hanım'ın yer aldığı Anneler Günü videosu ise duygulandırdı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın