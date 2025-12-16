2025 Yılında Promptların Hakkını Veren Yapay Zeka Videolar

2025 yapay zeka videolarının altın yılı oldu desek yeridir. Hayatımıza hızlı bir giriş yapan yapay zeka videolarında pek çok sosyal medya kullanıcısı yaratıcılığının sınırlarını zorladı. Kimileri hayvanların başrolde olduğu ciğerimizi kanatan kısa filmler oluşturdu, kimileri ise bizi eksik çağlara götürdü. Biz de yılı btirirlen 2025'de promptların hakkını sonuna kadar veren yapay zeka videolarını bir araya getirdik.

İyi seneler ve keyifli seyirler 🥳