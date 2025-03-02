Yapay Zeka'dan "Dünyaya Aralıksız Kar Yağsa Ne Olurdu?" Sorusuna Bilim Kurgu Senaryosu Gibi Cevap

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta tüm ülke yoğun kar yağışının etkisi altına girdi. Bu durum, birçok bölgede ulaşımı olumsuz etkileyerek yolların kapanmasına neden oldu. Sürücüler, bu durum karşısında zorlu anlar yaşadılar. Ayrıca, birçok ilde eğitime ara verildi. Kimileri bu durumdan memnunken kimileri kar yağışını çile olarak yorumladı. Peki kar yağışı hiç aralıksız günlerce devam etse neler olabileceğini hiç düşündünüz mü?