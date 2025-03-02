Yapay Zeka'dan "Dünyaya Aralıksız Kar Yağsa Ne Olurdu?" Sorusuna Bilim Kurgu Senaryosu Gibi Cevap

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DGYKgD...
Bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta tüm ülke yoğun kar yağışının etkisi altına girdi. Bu durum, birçok bölgede ulaşımı olumsuz etkileyerek yolların kapanmasına neden oldu. Sürücüler, bu durum karşısında zorlu anlar yaşadılar. Ayrıca, birçok ilde eğitime ara verildi. Kimileri bu durumdan memnunken kimileri kar yağışını çile olarak yorumladı. Peki kar yağışı hiç aralıksız günlerce devam etse neler olabileceğini hiç düşündünüz mü?
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Yapay Zeka'ya, dünyaya aralıksız günlerce kar yağsaydı neler olabileceği ve dünyanın ne hale geleceği soruldu.
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Yeraltı sığınaklarının, yeni yaşam alanlarının ortaya çıktığı senaryo bilim kurgu filmlerini aratmadı.
Buradan izleyebilirsiniz;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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