80'lerden Kalma Görüntüler Gibi: Bir Turist Kuzey Kore'deki Günlük Yaşamı Görüntüledi

Küresel arenada bir muamma olarak kabul edilen Kuzey Kore, dünyanın en esrarengiz topraklarından biri. Kuzey Kore'nin kapalı kapıları ardında neler yaşandığı, dış dünya tarafından tam olarak bilinmiyor. Kuzey Kore'nin bu gizemli yapısı, onu dünyanın en çok merak edilen ve üzerinde en çok spekülasyon yapılan ülkelerinden biri haline getiriyor. Son dönemde Kuzey Kore'yi ziyaret eden turistlerin gizlice çektiği görüntüler sosyal medyada sık sık karşımıza çıkıyor.