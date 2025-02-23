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80'lerden Kalma Görüntüler Gibi: Bir Turist Kuzey Kore'deki Günlük Yaşamı Görüntüledi

80'lerden Kalma Görüntüler Gibi: Bir Turist Kuzey Kore'deki Günlük Yaşamı Görüntüledi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.02.2025 - 14:47

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Küresel arenada bir muamma olarak kabul edilen Kuzey Kore, dünyanın en esrarengiz topraklarından biri. Kuzey Kore'nin kapalı kapıları ardında neler yaşandığı, dış dünya tarafından tam olarak bilinmiyor. Kuzey Kore'nin bu gizemli yapısı, onu dünyanın en çok merak edilen ve üzerinde en çok spekülasyon yapılan ülkelerinden biri haline getiriyor. Son dönemde Kuzey Kore'yi ziyaret eden turistlerin gizlice çektiği görüntüler sosyal medyada sık sık karşımıza çıkıyor.

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Yine bir turist, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un dedesi Kim Il-sung ve babası Kim Jong-il'in heykellerinin önüne çiçek bıraktığı anları kaydetti.

Yine bir turist, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un dedesi Kim Il-sung ve babası Kim Jong-il'in heykellerinin önüne çiçek bıraktığı anları kaydetti.

Ülkeye giren turistlerin çiçek bırakması zorunlu olan bu anıtın önünün sıradan bir günde bile kalabalık olduğu görüldü.

Ülkeye giren turistlerin çiçek bırakması zorunlu olan bu anıtın önünün sıradan bir günde bile kalabalık olduğu görüldü.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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