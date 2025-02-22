Afrika'da Ehliyet Almaya Giden Bir Kadın Karşılaştığı Manzara Karşısındaki Şaşkınlığını Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DFx9iX...
Teknoloji, her gün yeni bir boyut kazanıyor. Hayatımızı kolaylaştıran yeniliklerle sürekli karşı karşıya kalıyoruz. Ancak bu teknolojik ilerlemelerin çoğu, birçok kişi tarafından henüz keşfedilmiş değil. Bu hızla değişen teknolojik dünyada, bizim için oldukça normal hale gelmiş pek çok sistem, dünyanın bazı bölgelerinde henüz tanınmıyor bile.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nijerya'da yaşayan 'ecemfilm1' isimli sosyal medya kullanıcısı ehliyet almaya gittiğinde karşılaştığı manzarayı paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arabalar yerine, konsol oyununa benzer bir sistemin kullanılması görenleri şaşırttı.
Buradan izleyebilirsiniz;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın