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Afrika'da Ehliyet Almaya Giden Bir Kadın Karşılaştığı Manzara Karşısındaki Şaşkınlığını Paylaştı

Afrika'da Ehliyet Almaya Giden Bir Kadın Karşılaştığı Manzara Karşısındaki Şaşkınlığını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.02.2025 - 16:46 Son Güncelleme: 22.02.2025 - 16:53

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Teknoloji, her gün yeni bir boyut kazanıyor. Hayatımızı kolaylaştıran yeniliklerle sürekli karşı karşıya kalıyoruz. Ancak bu teknolojik ilerlemelerin çoğu, birçok kişi tarafından henüz keşfedilmiş değil. Bu hızla değişen teknolojik dünyada, bizim için oldukça normal hale gelmiş pek çok sistem, dünyanın bazı bölgelerinde henüz tanınmıyor bile.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DFx9iX...
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Nijerya'da yaşayan 'ecemfilm1' isimli sosyal medya kullanıcısı ehliyet almaya gittiğinde karşılaştığı manzarayı paylaştı.

Nijerya'da yaşayan 'ecemfilm1' isimli sosyal medya kullanıcısı ehliyet almaya gittiğinde karşılaştığı manzarayı paylaştı.

Arabalar yerine, konsol oyununa benzer bir sistemin kullanılması görenleri şaşırttı.

Arabalar yerine, konsol oyununa benzer bir sistemin kullanılması görenleri şaşırttı.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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