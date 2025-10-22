onedio
Uzmanlar Açıkladı: Cilt Kanseri Riskini Yarı Yarıya Azaltan O Vitamin

22.10.2025 - 15:54

Araştırmacılar, nikotinamid adı verilen bir B3 vitamini formunun, özellikle daha önce bir cilt kanseri geçirmiş kişilerde, cilt kanseri geliştirme riskini önemli ölçüde azaltabileceğine dair yeni kanıtlar ortaya çıkardı. Peki bu vitamin kanseri nasıl engelliyor? Nikotinamid tüketmek için hangi besinleri tüketmek gerekir?

Buyurun detaylara 👇

Not: Bu içerik hiçbir tıbbi öneri niteliği taşımıyor, bunun için lütfen bir uzmana başvurun.

Kaynak: https://www.sciencedaily.com/releases...
Dermatologlar, 2015’ten bu yana cilt kanseri geçmişi olan hastalara B3 vitamininin bir formu olan nikotinamid takviyesini öneriyor.

Bu tavsiye, 386 katılımcının yer aldığı bir klinik araştırmadan elde edilen bulgulara dayanıyor. Çalışmada, nikotinamid kullananların kullanmayanlara göre daha az yeni cilt kanseri geliştirdiği görülmüştü.

Nikotinamidin etkilerini daha geniş bir hasta grubunda inceleyen araştırmacılar, Veterans Affairs Veri Deposu’ndan yararlandı. 33.833 gazi üzerinde yapılan çalışmada, 30 günden uzun süre günde iki kez 500 mg nikotinamid kullananlar takip edildi. Katılımcıların 12.287’si takviye alırken, 21.479’u almadı. Sonuçlar, nikotinamid kullananlarda cilt kanseri riskinin %14 azaldığını gösterdi. En dikkat çekici sonuç, ilk cilt kanseri tanısından sonra takviyeye başlayanlarda riskin %54’e kadar düşmesiydi. En güçlü koruyucu etki, skuamöz hücreli karsinom üzerinde görüldü; geç başlayanlarda ise bu etki azaldı.

Nikotinamid, B3 vitamininin aktif bir formu olarak cilt sağlığı ve genel metabolizma için önem taşıyor.

Bu vitamini doğal yollarla almak isteyenler, özellikle tavuk, hindi ve kırmızı et gibi protein kaynaklarına yönelebilir. Ton balığı, somon ve sardalya gibi yağlı balıklar da nikotinamid açısından zengin. Ayrıca, tam tahıllar, fındık, yer fıstığı ve baklagiller de önemli B3 kaynağıdır. Mantar, avokado ve yeşil yapraklı sebzeler de beslenmede çeşitlilik sağlamak için tercih edilebilir. Düzenli ve dengeli bir diyet, takviyeye ek olarak nikotinamid alımını destekleyerek cilt kanseri riskinin azaltılmasına katkıda bulunabilir.

Çalışmanın baş araştırmacısı Dr. Lee Wheless, bu sonuçların cilt kanseri öyküsü olan kişilerde nikotinamid kullanımının daha erken başlaması yönünde tıbbi uygulamaları değiştirebileceğini belirtti. Ancak kimin bu takviyeden en çok fayda göreceğini netleştirmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu da vurguladı.

