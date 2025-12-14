Sevgili Aslan, bugün Mars'ın Oğlak burcuna geçişi, çalışma şekline adeta disiplin ve verimlilik aşısı yapıyor. Artık masandaki dağınıklığa son verecek iş akışını baştan sona yeniden düzenleyecek ve iş arkadaşlarınla arandaki görev paylaşımını da netleştireceksin. Görev odaklı bir çalışma düzeni ile haftaya hızlı bir giriş yapmaya hazırsın, galiba!

Tabii bu durumda iş hayatında otorite kurma ve görevlerini hatasız tamamlama konusundaki motivasyonun da tavan yapıyor. Finansal olarak ise günlük harcamalarını ve bütçeni sıkı bir denetim altına alabilirsin. Bu noktada küçük ama sürekli gelir artışlarına odaklanmalısın. İş hayatında sağlamlaştırdığın otoriten, disiplinli ve verimli çalışma düzenin de bu konuda sana yardımcı olacaktır. Haftaya kazanmak için başlıyorsun belli!

Gelelim aşka! Mars'ın Oğlak burcuna geçişiyle duygularından çok mantığına odaklanabilirsin. Tam da bu noktada romantizmden çok, partnerinle günlük sorumlulukları paylaşmaya önem vermeye başlayabilirsin. Birbirinize destek olmak ve birlikte düzen kurmak senin için her zamankinden önemli hale gelebilir. Onunla bir takım olduğunu hissetmezsen, aşktan uzaklaştığını bile hissedebilirsin üstelik. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…