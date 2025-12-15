onedio
İtalya Başbakanı Meloni'nin Mozambik Cumhurbaşkanını Görünce Verdiği Tepki Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
15.12.2025 - 16:25

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Mozambik Cumhurbaşkanı Daniel Chapo’yu kabul etti. Mozambik'in yeni devlet başkanı Chapo’nun 2.04'lük boyu, 1.58 olan Meloni ile yan yana görüntülerde dikkatleri çekti. Mattei Planı çerçevesinde enerji, ticaret ve işbirliği görüşmeleri için bir araya gelen iki siyasetçinin karşılaştığı anlar viral oldu.

Meloni şaşkınlığını gizleyemedi...

Daniel Chapo Kimdir?

Mozambik'in bağımsızlığını kazandığından sonra doğan ilk devlet başkanı olan Daniel Chapo bu sene %70 oyla seçildi. Ancak seçim sırasındaki usulsüzlük iddiaları ve çıkan olaylarda onlarca kişinin hayatını kaybetmesiyle dünya gündemine düştü. Bir basketbol tutkunu olan Chapo'nun 2.04'lük boyu nedeniyle diğer liderlerle verdiği pozlar dikkat çekiyor.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye'de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio'da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
