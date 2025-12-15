İtalya Başbakanı Meloni'nin Mozambik Cumhurbaşkanını Görünce Verdiği Tepki Viral Oldu

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Mozambik Cumhurbaşkanı Daniel Chapo’yu kabul etti. Mozambik'in yeni devlet başkanı Chapo’nun 2.04'lük boyu, 1.58 olan Meloni ile yan yana görüntülerde dikkatleri çekti. Mattei Planı çerçevesinde enerji, ticaret ve işbirliği görüşmeleri için bir araya gelen iki siyasetçinin karşılaştığı anlar viral oldu.
Meloni şaşkınlığını gizleyemedi...
Daniel Chapo Kimdir?
