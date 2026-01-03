Psikolojiye Göre Sabah Yerine Akşam Duş Almanın Faydaları

Günün hengamesinden uzak, kendilerine ayırdıkları bu vakit; yaşadıklarını değerlendirme ve gelecek planlarını gözden geçirme fırsatı sunar. Bu da daha sakin bir zihinsel durumda oldukları için hayata daha düşünceli bir yaklaşım sergilemelerine yol açabilir.

Sıcak bir duş gün boyu biriken stres ve gerginliğin azaltılmasına yardımcı olur. Akşam duş alanlar genellikle yatağa girmeden önce daha az stres hissederler. Bu durum da daha iyi bir gevşeme sağlar.