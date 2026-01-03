onedio
Psikolojiye Göre Sabah Yerine Akşam Duş Almanın Faydaları

Dilara Şimşek
03.01.2026 - 15:17

Duş almanın sağlığa ve psikolojiye faydaları bilimsel olarak kanıtlanmış durumda. Peki sabah mı duş alınmalı akşam mı? Uzmanlar bu sorunun yanıtını ‘akşam duş almak’ olarak veriyor. Akşam duş almanın uyku düzenine, ruh haline ve sosyal davranışlara önemli katkısı bulunuyor. İşte psikolojiye göre akşam duş almanın faydaları.

Akşam duş alanlar daha az stres hissederler.

Günün hengamesinden uzak, kendilerine ayırdıkları bu vakit; yaşadıklarını değerlendirme ve gelecek planlarını gözden geçirme fırsatı sunar. Bu da daha sakin bir zihinsel durumda oldukları için hayata daha düşünceli bir yaklaşım sergilemelerine yol açabilir.

Sıcak bir duş gün boyu biriken stres ve gerginliğin azaltılmasına yardımcı olur. Akşam duş alanlar genellikle yatağa girmeden önce daha az stres hissederler. Bu durum da daha iyi bir gevşeme sağlar.

Akşam duşunu aldıktan sonra daha yaratıcı olabilirsiniz.

Akşam duş alan pek çok kişi hem suyun verdiği rahatlık hem de gece olması nedeniyle daha yaratıcı olabilir. Etraf sessizleştiğinde kendi düşünce ve fikirlerinden daha fazla ilham alabilirler. Bu da yenilikçi çözümlere ve yaratıcı düşünceye zemin hazırlar.

Aynı zaman akşam duşu almak birçok kişi için ‘kapanış’ hissi demektir. Bu kapanış ise günün yorgunluğuna son vermek anlamı taşıyor. Akşam duşunun alınmasıyla kişi kendisini yeni günün getireceği güzelliklere hazırlamış olur.

Daha kaliteli uyku çekebilirsiniz. Böylece ertesi güne dinç uyanırsınız.

Akşam duş almak uykuya daha rahat geçiş sağlar. Bu durum daha kaliteli uykuyu getirir. Bu sayede ertesi güne daha dinç uyanılır. Akşam duş almanın bir diğer avantajı da sabah telaşından kaçmaktır. 

Sabah veya akşam duş tercihi kişilerin alışkanlıklarını yansıtır.  Kimileri akşamın sakinliğini tercih ederken, kimileri sabahın canlılığını önemser. Bu tercihler genellikle kişinin yaşam tarzını ve temposunu yansıtır.

