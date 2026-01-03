Psikolojiye Göre Sabah Yerine Akşam Duş Almanın Faydaları
Duş almanın sağlığa ve psikolojiye faydaları bilimsel olarak kanıtlanmış durumda. Peki sabah mı duş alınmalı akşam mı? Uzmanlar bu sorunun yanıtını ‘akşam duş almak’ olarak veriyor. Akşam duş almanın uyku düzenine, ruh haline ve sosyal davranışlara önemli katkısı bulunuyor. İşte psikolojiye göre akşam duş almanın faydaları.
Akşam duş alanlar daha az stres hissederler.
Akşam duşunu aldıktan sonra daha yaratıcı olabilirsiniz.
Daha kaliteli uyku çekebilirsiniz. Böylece ertesi güne dinç uyanırsınız.
