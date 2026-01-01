onedio
article/comments
article/share
Psikolojiye Göre Depresyona Eğilimli Kişiler Bu Renkleri Tercih Ediyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
01.01.2026 - 17:57

Renk tercihleri çoğu zaman kişisel zevk gibi görünse de psikoloji bu seçimlerin ruh haliyle yakından ilişkili olduğunu söylüyor. Son yıllarda yapılan araştırmalar, depresyona eğilimli bireylerin canlı ve dikkat çekici tonlardan uzaklaşıp daha bastırılmış ve koyu renklere yöneldiğini ortaya koyuyor.

Uzmanlara göre bu durum bilinçli bir seçimden çok kişinin iç dünyasındaki duygusal yükün ve enerji düşüklüğünün günlük tercihlere yansıması olarak değerlendiriliyor. Renkler tek başına bir tanı ölçütü olmasa da ruh halinin sessiz ama güçlü göstergeleri arasında yer alıyor.

İşte depresif insanların en çok tercih ettiği renkler...

Kaynak

Psikoloji literatüründe renk tercihleri ile ruh hali arasındaki ilişki uzun süredir araştırılıyor.

Yapılan çalışmalar, depresyon düzeyi yüksek bireylerin canlı ve dikkat çekici renklerden ziyade daha nötr ve koyu tonlara yöneldiğini gösteriyor. 

Bu durum, renklerin depresyona neden olduğu anlamına gelmiyor. Ancak kişinin iç dünyasındaki duygusal yükün, bilinçsiz şekilde renk seçimlerine yansıdığı düşünülüyor.

Depresyon Eğilimi Yüksek Kişilerde Daha Sık Görülebilen Renk Tercihleri

  • Koyu yeşil: Dışarıdan “denge” gibi görünse de araştırmalarda içe kapanma ve duygusal yorgunlukla ilişkilendiriliyor. Özellikle mat ve soğuk yeşil tonları öne çıkıyor.

  • Lacivert: Güvenli ama mesafeli. Depresif ruh hâlinde bireyin kendini koruma, geri çekilme ve duyguları bastırma eğilimini yansıtabiliyor.

  • Bordo: Bastırılmış öfke, yoğun duygular ve içsel gerilimle ilişkilendiriliyor. Canlı kırmızının aksine daha ağır ve içe dönük bir etki yaratıyor.

  • Füme: Ne siyah kadar keskin ne gri kadar nötr. Duygusal kararsızlık ve zihinsel bulanıklık dönemlerinde tercih edilebiliyor.

  • Koyu morumsu tonlar (erik, mürdüm): Melankoli ve zihinsel yorgunlukla bağlantılı. Depresyon çalışmalarında bu tonların kontrol grubuna göre daha sık seçildiği görülüyor.

