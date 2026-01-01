Psikolojiye Göre Depresyona Eğilimli Kişiler Bu Renkleri Tercih Ediyor
Renk tercihleri çoğu zaman kişisel zevk gibi görünse de psikoloji bu seçimlerin ruh haliyle yakından ilişkili olduğunu söylüyor. Son yıllarda yapılan araştırmalar, depresyona eğilimli bireylerin canlı ve dikkat çekici tonlardan uzaklaşıp daha bastırılmış ve koyu renklere yöneldiğini ortaya koyuyor.
Uzmanlara göre bu durum bilinçli bir seçimden çok kişinin iç dünyasındaki duygusal yükün ve enerji düşüklüğünün günlük tercihlere yansıması olarak değerlendiriliyor. Renkler tek başına bir tanı ölçütü olmasa da ruh halinin sessiz ama güçlü göstergeleri arasında yer alıyor.
İşte depresif insanların en çok tercih ettiği renkler...
Psikoloji literatüründe renk tercihleri ile ruh hali arasındaki ilişki uzun süredir araştırılıyor.
Depresyon Eğilimi Yüksek Kişilerde Daha Sık Görülebilen Renk Tercihleri
