Hamileliği Sırasında "Gebelik Zehirlenmesi" Yaşayan Bir Kadın Yüzünde Meydana Gelen Değişimi Paylaştı

Hamileliği Sırasında "Gebelik Zehirlenmesi" Yaşayan Bir Kadın Yüzünde Meydana Gelen Değişimi Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
16.12.2025 - 15:34 Son Güncelleme: 16.12.2025 - 15:35

Hamilelik süreci, bir kadının vücudunda bir dizi dönüşümün yaşandığı bir dönem. Bu süre zarfında, kadının bedeni, yeni bir yaşamı barındırmak ve beslemek için gereken tüm koşulları sağlamak üzere kendisini yeniden şekillendiriyor. Bu değişimler, kadının hayatının en önemli ve belirleyici dönemlerinden birini oluşturur. Elbette beklenmedik durumlar da meydana gelebiliyor. 

'rrumeydemir' isimli içerik üreticisi, gebelik zehirlenmesi sebebiyle vücudunda meydana gelen değişimi paylaştı. Videosu, korku yaşayan tüm anne adaylarına moral verdi.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DR_k9dCja4i/
Buradan izleyebilirsiniz;

Peki gebelik zehirlenmesi nedir?

Peki gebelik zehirlenmesi nedir?

Hamilelik zehirlenmesi yani preeklampsi, genellikle gebeliğin ikinci yarısından sonra ortaya çıkan, yüksek tansiyon ve idrarda protein kaçağı ile kendini gösteren, plasenta kaynaklı ciddi bir damar rahatsızlığı. Yani aslında vücudun bebeğe alışma sürecinde tansiyonun dengesinin bozulması durumu. Kanda fiziksel bir zehir bulunmaz fakat annenin böbrek, karaciğer ve beyin gibi organlarını olumsuz etkileyebilir. Şiddetli baş ağrısı, görme bozukluğu ve vücutta aşırı şişme gibi belirtilerle fark edilen bu tablo doğru bir takiple hem anne hem bebek zarar görmeden yönetilebilir.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı'ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
