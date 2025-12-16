Hamileliği Sırasında "Gebelik Zehirlenmesi" Yaşayan Bir Kadın Yüzünde Meydana Gelen Değişimi Paylaştı

Hamilelik zehirlenmesi yani preeklampsi, genellikle gebeliğin ikinci yarısından sonra ortaya çıkan, yüksek tansiyon ve idrarda protein kaçağı ile kendini gösteren, plasenta kaynaklı ciddi bir damar rahatsızlığı. Yani aslında vücudun bebeğe alışma sürecinde tansiyonun dengesinin bozulması durumu. Kanda fiziksel bir zehir bulunmaz fakat annenin böbrek, karaciğer ve beyin gibi organlarını olumsuz etkileyebilir. Şiddetli baş ağrısı, görme bozukluğu ve vücutta aşırı şişme gibi belirtilerle fark edilen bu tablo doğru bir takiple hem anne hem bebek zarar görmeden yönetilebilir.