Hamileliği Sırasında "Gebelik Zehirlenmesi" Yaşayan Bir Kadın Yüzünde Meydana Gelen Değişimi Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DR_k9dCja4i/
Hamilelik süreci, bir kadının vücudunda bir dizi dönüşümün yaşandığı bir dönem. Bu süre zarfında, kadının bedeni, yeni bir yaşamı barındırmak ve beslemek için gereken tüm koşulları sağlamak üzere kendisini yeniden şekillendiriyor. Bu değişimler, kadının hayatının en önemli ve belirleyici dönemlerinden birini oluşturur. Elbette beklenmedik durumlar da meydana gelebiliyor.
'rrumeydemir' isimli içerik üreticisi, gebelik zehirlenmesi sebebiyle vücudunda meydana gelen değişimi paylaştı. Videosu, korku yaşayan tüm anne adaylarına moral verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki gebelik zehirlenmesi nedir?
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın