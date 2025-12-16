Bir Kule Atlama Sporcusu Yanlış Atlayışı Sonucu Yüzünün Geldiği Hali Paylaştı

Yüksek bir kuleden suya, akrobatik hareketlerle atlanan sporu daha önce mutlaka görmüşdünüzdür. Oldukça etkileyici görünen bu spor bir o kadar da ürkütücü. Büyük bir yükseklikten kendini suya bırakmak ve bunu muazzam hareketlerle birleştirmek ciddi bir cesaret istiyor.

Bir sporcu yaptığı yanlış atlayış sonucu yüzünün geldiği hali paylaştı. Geldiği durum, yaptığı sporun ciddiyetini bir kere daha ortaya koydu.

UYARI: Görüntü rahatsız edici olabilir!