onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Kule Atlama Sporcusu Yanlış Atlayışı Sonucu Yüzünün Geldiği Hali Paylaştı

Bir Kule Atlama Sporcusu Yanlış Atlayışı Sonucu Yüzünün Geldiği Hali Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
16.12.2025 - 09:48

İçerik Devam Ediyor

Yüksek bir kuleden suya, akrobatik hareketlerle atlanan sporu daha önce mutlaka görmüşdünüzdür. Oldukça etkileyici görünen bu spor bir o kadar da ürkütücü. Büyük bir yükseklikten kendini suya bırakmak ve bunu muazzam hareketlerle birleştirmek ciddi bir cesaret istiyor.

Bir sporcu yaptığı yanlış atlayış sonucu yüzünün geldiği hali paylaştı. Geldiği durum, yaptığı sporun ciddiyetini bir kere daha ortaya koydu. 

UYARI: Görüntü rahatsız edici olabilir!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Durumu iyi.

Durumu iyi.

10 metrelik kuleden bir atlayış gerçekleştiren sporcu, yanlış hesaplama yapınca yüzünü suya sert bir şekilde çarptı. Bu sebeple burnu kanadı ve gözleri morardı. Fakat kalıcı bir hasar olmadı. Su direnci ve beton etkisi omurga hasarlarından akciğer problemlerine, kulak zarı patlamasından bilinç kaybı yaşanmasına kadar pek çok ciddi probleme neden olabilir. Bu yüzden atlayış gerçekleştirirken dikkatli olmak çok önemli.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın