Kilo Almak İçin Uğraşan Bir Sosyal Medya Kullanıcısı 64 Günde Yaşadığı Değişimi Paylaştı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@_filiizozturk...
Kilo sorunu, birçok insanın hayatını etkileyen bir durum. Ancak bu sorun her zaman fazla kilolarla ilgili değil. Kilo alamama problemi de birçok kişi tarafından yaşanıyor. Çeşitli nedenlerle kilo alamayan bu bireyler, sağlıklı bir vücut ağırlığına ulaşmak için çeşitli yöntemler deniyor. Fakat kilo almanın kilo vermekten daha zor olduğu söyleniyor.
Kilo almaya çalışan '_filiizozturkk0' isimli sosyal medya kullanıcısı 64 günde yaşadığı değişimi paylaştı. Yaşadığı değişim, kendisi gibi kilo almak isteyenlere ilham oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kilo almak kilo vermekten daha zor mu?
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın