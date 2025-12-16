onedio
Kilo Almak İçin Uğraşan Bir Sosyal Medya Kullanıcısı 64 Günde Yaşadığı Değişimi Paylaştı

Kilo Almak İçin Uğraşan Bir Sosyal Medya Kullanıcısı 64 Günde Yaşadığı Değişimi Paylaştı

16.12.2025 - 08:45

Kilo sorunu, birçok insanın hayatını etkileyen bir durum. Ancak bu sorun her zaman fazla kilolarla ilgili değil. Kilo alamama problemi de birçok kişi tarafından yaşanıyor. Çeşitli nedenlerle kilo alamayan bu bireyler, sağlıklı bir vücut ağırlığına ulaşmak için çeşitli yöntemler deniyor. Fakat kilo almanın kilo vermekten daha zor olduğu söyleniyor. 

Kilo almaya çalışan '_filiizozturkk0' isimli sosyal medya kullanıcısı 64 günde yaşadığı değişimi paylaştı. Yaşadığı değişim, kendisi gibi kilo almak isteyenlere ilham oldu.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@_filiizozturk...
Buradan izleyebilirsiniz;

Kilo almak kilo vermekten daha zor mu?

Kilo almak kilo vermekten daha zor mu?

Kilo verememe durumu genel olarak fazla ya da sağlıksız yeme alışkanlığı ile ilgiliyken kilo alamama durumu daha çok hastalıklarla ilişkili olarak ortaya çıkıyor. Genellikle metabolizmayı aşırı hızlandıran hormonal bozukluklar ya da besinlerin sindirimini ve emilimini engelleyen sindirim sistemi hastalıkları kilo alımını zorlaştırıyor. Fakat yine de genel olarak kilo alamama iştahsızlık, çabuk doyma ya da fazla hareketli yaşam tarzıyla da ilgili olabiliyor. Bu yüzden her iki durumda da doktora başvurup önce kilo probleminin altında yatan sebebi öğrenmek önemli.

