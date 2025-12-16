Kilo Almak İçin Uğraşan Bir Sosyal Medya Kullanıcısı 64 Günde Yaşadığı Değişimi Paylaştı

Kilo sorunu, birçok insanın hayatını etkileyen bir durum. Ancak bu sorun her zaman fazla kilolarla ilgili değil. Kilo alamama problemi de birçok kişi tarafından yaşanıyor. Çeşitli nedenlerle kilo alamayan bu bireyler, sağlıklı bir vücut ağırlığına ulaşmak için çeşitli yöntemler deniyor. Fakat kilo almanın kilo vermekten daha zor olduğu söyleniyor.

Kilo almaya çalışan '_filiizozturkk0' isimli sosyal medya kullanıcısı 64 günde yaşadığı değişimi paylaştı. Yaşadığı değişim, kendisi gibi kilo almak isteyenlere ilham oldu.