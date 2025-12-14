Donan Çıldır Gölü'nde Yaptığı Buz Pateni Gösterisiyle Büyületen Kumsal Belin Hazırlık Sürecini Paylaştı

Buz pateni, en büyüleyici bir performans sanatılarından biri. Bu zarif ve estetik spor dalı, aynı zamanda büyük bir disiplin ve özveri gerektiriyor. Aynı zamanda pek çok tehlikeyi de içinde barındırıyor. Türk Milli Figür Patencisi Kumsal Belin, bu sporun en iyi temsilcilerinden biri.

Kendisi geçtiğimiz sene, Çıldır Gölü üzerinde bir gösteri gerçekleştirmiş, hem gösteri hem Çıldır Gölü'nün güzelliği izleyenleri büyülemişti. Kumsal Belin o dans gösterisi için yaptığı hazırlığı paylaştı. Sadece hazırlık sürecindeki emek bile takdir topladı.