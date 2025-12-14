onedio
Donan Çıldır Gölü'nde Yaptığı Buz Pateni Gösterisiyle Büyületen Kumsal Belin Hazırlık Sürecini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
14.12.2025 - 11:23 Son Güncelleme: 14.12.2025 - 11:28

Buz pateni, en büyüleyici bir performans sanatılarından biri. Bu zarif ve estetik spor dalı, aynı zamanda büyük bir disiplin ve özveri gerektiriyor. Aynı zamanda pek çok tehlikeyi de içinde barındırıyor. Türk Milli Figür Patencisi Kumsal Belin, bu sporun en iyi temsilcilerinden biri. 

Kendisi geçtiğimiz sene, Çıldır Gölü üzerinde bir gösteri gerçekleştirmiş, hem gösteri hem Çıldır Gölü'nün güzelliği izleyenleri büyülemişti. Kumsal Belin o dans gösterisi için yaptığı hazırlığı paylaştı. Sadece hazırlık sürecindeki emek bile takdir topladı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DRpm-SQjDwG/
Buradan izleyebilirsiniz;

Çıldır Gölü ne zaman donuyor?

Çıldır Gölü, yüksek rakımı ve bölgedeki sert kış şartları nedeniyle genellikle Aralık ayının ortasında donmaya başlıyor. Ocak ayının başından itibaren üzerine çıkılabilecek güvenli buz kalınlığına ulaşıyor. Buzun en sağlam olduğu ve üzerinde buz pateni veya atlı kızak yapılabilecek en ideal dönem ise Ocak, Şubat ve Mart ayları. Nisan ayı ile birlikte buz erimeye başlıyor.

Pelin Yelda Göktepe
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
